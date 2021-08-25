Kula'da koyun sürüsü kontrol altına alınan yangından böyle kaçtı - Son Dakika

Kula'da koyun sürüsü kontrol altına alınan yangından böyle kaçtı

Kula'da koyun sürüsü kontrol altına alınan yangından böyle kaçtı -Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 100 dönümlük orman alanı zarar gördü.

Kula'da koyun sürüsü kontrol altına alınan yangından böyle kaçtı -Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 100 dönümlük orman alanı zarar gördü. 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerindeki ağaçlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 100 dönüm alanda etkili oldu. Yangında 5 arazöz, 9 itfaiye, 1 helikopter, 10 traktör, 9 jandarma ekibi, Salihli, Kula, Selendi, Alaşehir ve Sarıgöl'den gelen yaklaşık 60 personel ile 300 vatandaş, yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları da sürüyor.

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