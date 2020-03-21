Son Dakika › Ekonomi › Kula'daki tekstil fabrikasında çalışanlar için Kovid-19 tedbirleri alındı - Son Dakika Ekonomi
Kula'daki tekstil fabrikasında çalışanlar için Kovid-19 tedbirleri alındı
6 saat önce
Manisa'nın Kula ilçesinde bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler alındı.
Manisa'nın Kula ilçesinde bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler alındı.
Kula'da faaliyetine devam eden Akar Tekstil, yerel istihdama yaptığı katkıyla dikkati çekiyor. Yaklaşık bin kişinin çalıştığı fabrikada Kovid-19 önlemi alındı.
Çalışanlar içeriye elleri dezenfekte edilerek giriş yapıyor ve fabrikada belirli aralıklarla çalışma ve ortak kullanım alanları temizleniyor.
Personelin düzenli ateşlerini ölçen fabrikanın sağlık görevlileri de çalışanları hijyene dikkat etmeleri ve mesafeli durmaları konusunda sık sık uyarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:12 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı