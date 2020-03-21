Kula'daki tekstil fabrikasında çalışanlar için Kovid-19 tedbirleri alındı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kula'daki tekstil fabrikasında çalışanlar için Kovid-19 tedbirleri alındı - Son Dakika Ekonomi

Kula'daki tekstil fabrikasında çalışanlar için Kovid-19 tedbirleri alındı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler alındı.

Kula'daki tekstil fabrikasında çalışanlar için Kovid-19 tedbirleri alındı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler alındı.

Kula'da faaliyetine devam eden Akar Tekstil, yerel istihdama yaptığı katkıyla dikkati çekiyor. Yaklaşık bin kişinin çalıştığı fabrikada Kovid-19 önlemi alındı.

Çalışanlar içeriye elleri dezenfekte edilerek giriş yapıyor ve fabrikada belirli aralıklarla çalışma ve ortak kullanım alanları temizleniyor.

Personelin düzenli ateşlerini ölçen fabrikanın sağlık görevlileri de çalışanları hijyene dikkat etmeleri ve mesafeli durmaları konusunda sık sık uyarıyor.

Manisa, Kula, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:12 Kaynak: AA

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