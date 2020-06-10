Kula'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Aynı yol üzerinde bu kazaya yaklaşık 500 metre mesafede yaşanan ikinci kazada da Ali Alkış'ın kullandığı 06 HUS 96 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeki Aykut Avşar idaresindeki 45 RA 7956 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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