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Kula'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kula'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün sabaha karşı düzenlediği operasyonda Y.A., A.C., S.A. ile C.A isimli 4 kişiyi ve bu şüphelilerin İzmir'den bağlantılı olduğu B.İ. isimli şahsı gözaltına almıştı. Uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile ilgili hummalı bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise bir miktar içime hazır kubar esrar ve çeşitli uyuşturucu haplar ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.C., S.A., C.A. ve B.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Y.A., Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.


Polis ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticareti ile ilgili çalışmaları sürüyor. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:52 Kaynak: İHA
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