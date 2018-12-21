Kula Deri Organize Müteşebbis Heyeti, Vali Deniz Başkanlığında Toplandı

Vali Ahmet Deniz, Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda düzenlenen Kula Deri Organize Müteşebbis Heyet Toplantısına başkanlık etti. 2500 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek olan Kula İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi, ilk olarak 220 Adada bulunan 949 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek. Toplantıya, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kaymakam Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula Belediye Meclis Üyeleri, Müteşebbis Heyet Başkan Vekili ve Kula Dericiler Kooperatif Başkanı Adnan Karahan ve Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri katıldı. Vali Deniz, Kula'nın iş potansiyeline destek olacak olan Deri ve Organize için yapılan toplantıda alınan kararların Kula'ya hayırlar getirmesini diledi. Toplantı sonrası Vali Deniz ve beraberindekiler deri imalathaneleri ve deri konfeksiyon işletmelerini gezerek incelmelerde bulundular.

BAŞKAN TOSUN; "KULA'YI İNŞALLAH SANAYİ ŞEHRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Kula'da mevcut iş imkanlarını iyileştirmek için çalışmalar sürdüklerini ifade den Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; " Dericilik ilçemizde çok eskilerden gelen bir meslek. Bu mesleğin ileriki zamanlarda vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlaması amacıyla desteğe ihtiyacı var. Göreve geldiğimiz günden bu yana Kula'nın birçok sorununa çözüm üretmeye çalıştık. Kula'nın en baş sorunlarından birisi ilçede iş potansiyelinin düşük olmasından dolayı genç nüfusun Kula dışına olan göçüydü. Çok şükür son zamanlarda yaptığımız ataklar ile Kula'nın dışa olan göçünü bir nebze olsun azalttık. İlçemizin sanayileşmeye ihtiyacı var. İş potansiyeli açısından oldukça zengin olan Kula'yı inşallah sanayi şehri haline getireceğiz. Sayın Valimiz Ahmet Deniz başkanlığında toplantımızı yaptık inşallah alınan kararların Kula imin Manisa için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.