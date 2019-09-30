Kula Deri OSB'nin yeni yönetimi belirlendi

Manisa'nın Kula ilçesinde kurulacak olan OSB için müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda kurulacak olan Deri OSB'nin yönetimi de belirlendi.



Kula'da kurulması için çalışmalara başlanan ve ön taleplerin toplandığı Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için müteşebbis heyet toplantıları sürüyor. Çalışmaların hızlandırılması için belirli aralıklarla yapılan toplantılar kapsamında, müteşebbis heyeti, Vali Ahmet Deniz başkanlığında bir kez daha toplandı. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili son durumun görüşüldüğü toplantı, Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Deri OSB'nin statü değişikliği değerlendirilmesi, OSB içerisinde yer alan tapulu arazinin hafriyat çalışmaları, tapulu arazilerin kamulaştırma çalışmaları, Deri İhtisas ve Karma OSB alt yapı yatırım programına alınması için başvuru yapılması, Deri OSB İmar Planı içerisindeki 368.578 metrekare Maliye Hazinesi'nin OSB'ye devredilmesi, Karma OSB'ye yatırım yapmayı taahhüt eden firmaların değerlendirilmesi ve son durumlar hakkında değerlendirmeler yapıldı.



Toplantıda görüşülen gündem maddelerinden birisi ise, yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi oldu. Vali Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen müteşebbis heyeti toplantısında, yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyeleri belirlendi. Belirlenen üyelerin kendileri arasından yapılacak olan değerlendirmeler sonunda ise yönetim kurulu başkanı belirlenecek.



Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirilen müteşebbis heyeti toplantısına Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve müteşebbis heyeti katıldı. - MANİSA