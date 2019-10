Kula Devlet Hastanesindeki tatbikat gerçeğini aratmadı

MANİSA - Kula Devlet Hastanesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen uygulamalı tatbikatlara bir yenisi daha eklendi. Hastane çalışanları, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen otobüs kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İzmir-Ankara D300 karayolu Egemen Kavşağı'nda gerçekleşen otobüs kazası olayı ile başlayan tatbikat senaryosu, kazada yaralanan yaklaşık 35 yaralının hastaneye taşınması ve tedavisi ile başka hastanelere nakli yapılarak devam edildi. Yaralılara, durumlarına göre yeşil, sarı, kırmızı ve siyah alanlar oluşturularak müdahale edildi. Ayrıca tatbikat esnasında böyle bir olayla karşılaşılması durumunda hastane ve çevresinde alınacak güvenlik önlemleri de göz önünde bulunduruldu. Senaryoda, basına kapalı alanda basın mensupları tarafından çekim yapıldığını gören güvenlik görevlisi, basın mensuplarını çevreden uzaklaştırırken, zehirlenme dolayısıyla hastaneye akın eden öğrenci velileri de güvenli bir şekilde sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kula'nın konum olarak ülkenin en önemli güzergahlarından birinin üzerinde olması ve İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik akışının çok fazla olması sebebi ile büyük kaza vakalarının her an gerçekleşebilme ihtimali olduğunu ifade eden Kula Devlet Hastanesi Müdürü Ali Akarsu, Kula Devlet Hastanesi olarak her olaya güvenli ve sağlıklı bir şekilde müdahale edebilmek adına bu tür tatbikatları yaptıklarını söyledi. Akarsu, "Kaza vakalarının ne zaman nerede gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Bizler bu gibi afet durumlarına hazır olmak zorundayız. Bu amaç doğrultusunda kurumlarında desteği ile tatbikatımızı gerçekleştirdik. Rabbim tüm vatandaşlarımızı korusun." dedi.