Son Dakika Haberleri: Kula Emniyetinden Şehit Polisler İçin Mevlit

Kula Emniyetinden Şehit Polisler İçin Mevlit

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okuttu.

Kula Emniyetinden Şehit Polisler İçin Mevlit, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okuttu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehit polisler de unutmadı. Çarşı Camiinde öğle namazı öncesi okutulan mevlitte şehitlerin ruhu için dualar edildi. Emniyet mensupları, mevlitin ardından cami cemaatine gül suyu ve kek dağıttı. Mevlite İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:17 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kula, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı Hayat Hikayesiyle Yürek Dağlayan Minik Furkan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 19:43:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kula Emniyetinden Şehit Polisler İçin Mevlit
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]