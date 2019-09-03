Son Dakika Haberleri: Kula er meydanında Başpehlivan yine Serhat Gökmen oldu
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Kula er meydanında Başpehlivan yine Serhat Gökmen oldu

4 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan yine Serhat Gökmen oldu.

Kula er meydanında Başpehlivan yine Serhat Gökmen oldu, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan yine Serhat Gökmen oldu. Gökmen, 2017 ve 2018 yıllarında da Kula er meydanında başpehlivan olmuştu.


Kula Belediyesi tarafından Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen 24'ncü geleneksel Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Yeni Kula Spor Kompleksi Güreş Sahası'nda kurulan er meydanında yapıldı. Ülke çapında isim yapmış deneyimli başpehlivanların katıldığı er meydanında, başpehlivanlar birinci olabilmek için yarıştı. 15 başpehlivan ve 150'nin üzerinde pehlivanın katıldığı güreşlerde, başpehlivan yine Serhat Gökmen olmuştu. Başpehlivan Serhat Gökmen, 2017 ve 2018 yıllarında da Kula er meydanında başpehlivan olmuştu.


Gün boyu süren güreşler renkli görüntülere sahne oldu. Başpehlivanlık boyunda kıyasıya geçen mücadelelerde Başpehlivan Serhat Gökmen olurken, ikinci Hüseyin İiyican, üçüncüler, Şahali Kurt ve İsmail Koç oldu.


Spor Toto Yeni Kula Spor Kompleksi Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen güreşleri, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, belediye meclis üyeleri ve güreşsever vatandaşlar takip etti. - MANİSA

Manisa, Kula, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
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