Kula Göleti'nde su çekildi, binlerce balık telef oldu - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesindeki gölette binlerce balık öldü. Vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gölette inceleme başlatıldı. Balık ölümlerinin suyun çekilmesine bağlı oksijen kaybından kaynaklandığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Gölbaşı Mahallesi'ndeki Kula Göleti'nde, binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Göletteki balık ölümleri ve çevreye yayılan kötü koku sebebiyle tedirgin olan vatandaşlar durumu Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, telef olan balık sayısının giderek arttığı gölette inceleme başlattı. Balık ölümlerinin 2-3 gün önce başladığı tespit eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gölet suyundan ve telef olan balıklardan örnek aldı. Alınan örnekler, balık ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Yetkililer, suyun çekilmesine bağlı oksijen kaybının balık ölümlerine neden olduğu üzerinde durulduğunu bildirdi.Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gölet çevresinde ve telef olan balıklar üzerinde yapılan çalışmaya katılan Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, inceleme sonuçlarının çıkacağı süre zarfında vatandaşların ilçe göletinden balık avlamamalarını istedi. Balık ölümlerinin su seviyesinin çekilmesine bağlı olabileceğinden bahseden Ulu; "Kula Göleti'nde vatandaşlarımız için yapılan, mesire alanları, ışıklandırmalar, ağaçlandırma çalışmaları ve çevre düzenlemeleri belediyemiz tarafından tamamlanmak üzereydi. Ama son günlerde göletteki suyun çekilmesi ile balık ölümlerinin başladığını gördük. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile çalışma başlatarak, yetkili arkadaşlar ile beraber yaptığımız incelemede ölen balıklardan numuneler alındı ve incelenmek üzere Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Sonuçlarını hep birlikte bekleyeceğiz. Ama bizim tahminimize göre su seviyesindeki azalmadan dolayı, balık ölümlerinin olduğu düşünülüyor. Gerekli araştırmalar ve incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlarımızı da bu konuda bilgilendireceğiz" dedi.