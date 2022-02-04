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Kula İlçe Emniyet'ten uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Kula İlçe Emniyet'ten uyuşturucuya geçit yok

04.02.2022 15:12
Kula İlçe Emniyet'ten uyuşturucuya geçit yok

Manisa'nın Kula ilçesinde gelen bir istihbaratı değerlendiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durdurdukları bir araçtan 61 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde içmede kullanılan ve bonk adı verilen düzenek ele geçirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde gelen bir istihbaratı değerlendiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durdurdukları bir araçtan 61 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde içmede kullanılan ve bonk adı verilen düzenek ele geçirdi. Savcılık talimatıyla şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma kapsamında İzmir ilinden Uşak iline seyahat eden İ.D.(34)'nin 64 ABM 956 plakalı kiralık otomobille uyuşturucu madde taşıdığı bilgisini aldı. Trafik ekipleri ile birlikte Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde önlem alan asayiş ekipleri, şüpheli aracı durdurdu. Araç sürücüsünün araç içerisine sağ ön paspas üzerine bir poşet attığını gören emniyet güçleri, araç üzerinde gözle yaptıkları aramada arka sağ paspas üzerinde 1 adet uyuşturucu madde içmede kullanılan ve bonk adı verilen düzenek ile sağ ön paspas üzerinde yumak şekilde şeffaf poşet olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla araç için arama kararı alan emniyet güçleri, araçta yaptıkları aramada 61 gram metamfetamin ile bonk düzeneği ele geçirdi. Savcılık talimatıyla 61 gram metamfetamin ile bonk düzeneğine el konurken, şüpheli İ.D. ise gözaltına alındı.

Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından savcılığa çıkarılacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kula İlçe Emniyet'ten uyuşturucuya geçit yok

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Uyuşturucu, Hisarcık, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kula İlçe Emniyet'ten uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika


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