Kula İlçe Emniyeti uyuşturucuya savaş açtı - Son Dakika
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Kula İlçe Emniyeti uyuşturucuya savaş açtı

10.05.2022 17:40
Kula İlçe Emniyeti uyuşturucuya savaş açtı

Manisa'nın Kula ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nce mart ve nisan aylarında yapılan narkotik operasyonlarda toplam 10 olayda 13 şüpheliye adli işlem yapılırken, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nce mart ve nisan aylarında yapılan narkotik operasyonlarda toplam 10 olayda 13 şüpheliye adli işlem yapılırken, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretine savaş açan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, mart ve nisan aylarında yapılan narkotik operasyonlarında başarılı çalışmalara imza attı. Mart ve nisan aylarında toplam 10 adet narkotik operasyonuna imza atan emniyet güçleri, M.B.Y, S.Ş., N.Ö., B.Ç., Ü.D., Ç.D., Ş.C., M.Y., İ.Ö., Ş.E., M.Ç., D.A. ve B.K., isimli toplam 13 şüpheliye adli işlem yaptı. Adli işlem yapılan D.A. ve B.K. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadelerinin ardından, diğer 9 şahıs ise Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla polis merkezinden serbest bırakıldı. Olaylarda ayrıca 600,87 gram esrar, 105,28 gram metamfetamin, 989 adet sentetik ecza hap ve 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; Uyuşturucu madde kullanımı, satılması ve taşınması ve geleceğimiz olan genç ve çocuklarımızın korunması amacıyla uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna duyurulur." - MANİSA

Kula İlçe Emniyeti uyuşturucuya savaş açtı
Kula İlçe Emniyeti uyuşturucuya savaş açtı
Kula İlçe Emniyeti uyuşturucuya savaş açtı
Kula İlçe Emniyeti uyuşturucuya savaş açtı
Kula İlçe Emniyeti uyuşturucuya savaş açtı

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Savaş, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kula İlçe Emniyeti uyuşturucuya savaş açtı - Son Dakika


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