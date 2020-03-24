Kula İlçe Jandarma'dan kaçak ava geçit yok - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kula İlçe Jandarma'dan kaçak ava geçit yok - Son Dakika

Kula İlçe Jandarma'dan kaçak ava geçit yok

1 saat önce

Manisa Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eti şifalı ve lezzetli olduğu gerekçesiyle koruma altındaki 1 oklu kirpiyi avlayan 2 kişiyi yakaladı.

Kula İlçe Jandarma'dan kaçak ava geçit yok, System.String[]

Manisa Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eti şifalı ve lezzetli olduğu gerekçesiyle koruma altındaki 1 oklu kirpiyi avlayan 2 kişiyi yakaladı. Kirpinin derisini yüzerken yakalanan 2 kişiye toplam 36 bin 590 lira para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kula'ya bağlı Encekler Mahallesi civarında bazı kişilerin oklu kirpi avladığını ihbarını aldı. İhbar üzerine Encekler Mahallesi civarında inceleme yapan ekipler, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan 1 oklu kirpiyi pitbull cinsi köpekler ile avlayan 2 kişiyi yakaladı. Öldürülen 1 oklu kirpi ile 3 pitbull cinsi köpeğe el konuldu.


Yakalanan S.A.(42) ve E.A.(56)'ya da Salihli Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 8 bin 840 TL, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 3 pitbul cinsi köpek için 27 bin 750 TL para cezası kesildi. Toplam 36 bin 590 TL para cezasına çarptırılan şüpheliler ifadelerinde, oklu kirpiyi etinin lezzetli ve şifalı olması nedeniyle avladıklarını söyledi. Şahısların kirpileri pitbull cinsi köpeklerle korkutarak yuvadan çıkartıp, sivri uçlu aletlerle öldürdükleri öğrenildi. Yakalanan şahıslar cezai işlemlerin uygulanmasının ardından serbest bırakılırken, 3 pitbull cinsi köpek ise Salihli Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:39 Kaynak: İHA

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