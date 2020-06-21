Kula İYİ Parti'de mevcut başkan güven tazeledi - Son Dakika

Kula İYİ Parti'de mevcut başkan güven tazeledi

İYİ Parti Kula İlçe Teşkilatı'nın 1. Olağan kongresi, korona virüs (Covid-19) önlemleri ile gerçekleştirildi.

Kula İYİ Parti'de mevcut başkan güven tazeledi, System.String[]

İYİ Parti Kula İlçe Teşkilatı'nın 1. Olağan kongresi, korona virüs (Covid-19) önlemleri ile gerçekleştirildi. Tek liste ile yapılan kongrede mevcut Başkan Mehmet Yurt güven tazeledi.


İYİ Parti Kula İlçe Teşkilatı'nın 1. Olağan Kongresi, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Korona virüs (Covid-19) önlemleriyle gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığı, İYİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Çelik yaptı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Halil Aydoğdu'nun da katıldığı kongrede konuşan İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, halka hizmet anlayışıyla çıktıkları bu yolda iyi ve cesur insanlarla bu davada görev yapmanın gurur verdiğini dile getirdi. Başkan Yurt'un ardından konuşan İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ise güven tazeleyen başkan Mehmet Yurt'a görevinde başarılar diledi.


Konuşmaların ardından tek liste ile yapılan seçimde, mevcut başkan Mehmet Yurt güven tazeledi.


Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde yapılan İYİ Parti Kula İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresi'ne İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Halil Aydoğdu, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Kula eski Belediye Başkanı Selim Aşkın, İYİ Parti Manisa il yönetim kurulu üyeleri, çevre il ve ilçelerin başkanları ile davetliler katıldı. - MANİSA

Koronavirüs, İYİ Parti, Manisa, Kula, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 05:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kula İYİ Parti'de mevcut başkan güven tazeledi - Son Dakika

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