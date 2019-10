Kula Leblebisi'ni dünyaya tanıtmak için bir araya geldiler

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz ay içerisinde Coğrafi İşaret Belgesi alınan Kula Leblebisi'ni dünya markası haline getirmek için çalışmalara başlandı. 24. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Opr. Dr. Muzaffer Yurttaş'ın girişimleri ile bir araya gelen protokol üyeleri ve davetliler, Kula Leblebisi'ni dünya markası haline getirmek için yapılabilecek çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.



Geçmişi bir asra dayanan ve 40'a yakın çeşidi ile Türkiye'nin dört bir yanına ihraç edilen Kula Leblebisi'ne, Salihli Ticaret Odası'nın katkılarıyla alınan Coğrafi İşaret Belgesi sayesinde ülke genelinde rağbet artmaya başladı. 24. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Opr. Dr. Muzaffer Yurttaş, coğrafi işaret alınmasıyla bilinirliği artan Kula Leblebisi'nin dünya markası haline gelebilmesi için girişimde bulundu. Kula protokolü ve leblebi üreticilerini kendisine ait Zeytinli Konak'ta ağırlayan Yurttaş, Kula Leblebisi'nin daha iyi pazarlanması ve tanıtılması için toplantı yapılmasına vesile oldu. Kaymakam Kemal Duru'nun da katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Kula Leblebisi'nin nasıl daha iyi tanıtılabileceği görüşüldü. Yurttaş'ın 'Leb demeden anlaşılan leblebi, Kula Leblebisi' sloganıyla görüşülen toplantıya katılan protokol üyeleri ve misafirler, leblebinin tanıtılması için yapılacak çalışmalar konusunda fikir sundu.



Gerçekleşen toplantıda konuşan Yurttaş, memleketi olan Kula'nın dünyaya adının duyurulması için çalıştığını söyledi. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri ile coğrafi işaretli ürünler listesine alınan leblebiyi dünyaya tanıtmak için çaba sarf ettiğini de ifade eden Opr. Dr. Yurttaş, "Geçtiğimiz aylarda Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle geçmişi bir asra dayanan meşhur lezzetimiz Kula Leblebisi, ülke çapında farklı bir boyut kazandı. Bu hususta emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır yapılması gereken bir konuda her ne kadar geç kalmış olsak da, meşhur lezzetimizi bir dünya markası haline getirmek için çalışmamız gerekiyor. Bu konuda milletvekilliği dönemimde de çeşitli çalışmalar yapmıştım. Şimdi artık elimizi hep beraber taşın altına koyma zamanı." dedi.



"Amacımız Kula Leblebisi'ni dünyaya tanıtmak"



Coğrafi işaretli Kula Leblebisi'ni dünya markası haline getirebilmek için araştırma yaptığını ifade eden Opr. Dr. Yurttaş, bu konuda yapılabilecek çalışmalardan bahsetti. Gelişen teknolojiye ayak uydurarak, gönüllü kişilerden tanıtım grupları kurularak ve çeşitli leblebi yarışmaları düzenleyerek Kula Leblebisi'nin tanıtımına katkı sağlanabileceğinden bahseden Yurttaş, "Özellikle gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan tanıtım grupları kurularak, ilçemizde çeşitli kategorilerde leblebi yarışmaları düzenlenebilir. Ortak akıl toplantılarıyla Kula protokolü, leblebi üreticileri ve Kula'nın önde gelen isimlerinin görüşleri önderliğinde çeşitli çalışmalar yapılabilir. Düzenlenecek yarışmaları festival haline getirerek ülke geneline hitap edebiliriz. Resim, fotoğraf ve kompozisyon yarışmaları gibi ilgi çekici etkinlikler ile Kula'yı fotoğraf tutkunlarının ve sanat meraklılarının ilgi odağı haline getirebiliriz. Farklı bir bakış açısı olarak da, uzun yıllardır Kula'da leblebi üretimi yapan esnaflarımız var. Gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışan esnaflarımızın, geçmiş yıllarda kullandığı makinalar, depolarında atıl vaziyette duruyor. İlçemizdeki leblebi üreticilerinden temin edilecek leblebi üretiminde kullanılacak makinalar ile leblebi müzesi kurulabilir. Leblebinin tarihini, yapımını ve coğrafi işaret belgesi alınmasının sürecini anlatan dergi, gazete gibi yayımlar kullanılabilir. Leblebiyi tanıtmak için gördüğünüz gibi çeşitli yollar var. Burada önemli olan hep birlikte hareket edebilmek. Ben tekrar coğrafi işaret alınmasında emeği geçen Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'na ve leblebinin tanıtımı için düzenlediğimiz bu programa katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Coğrafi işaret belgesi alınan Kula Leblebisi'nin tanıtımına en büyük katkıyı pazarlamanın en iyi şekilde yapılması olacağını savunan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, gelişen teknolojiye ayak uydurarak İnternet üzerinden leblebi satışı yapılması gerektiğini söyledi. Yine en büyük tanıtımın sosyal medya üzerinden yapılması gerektiğini de ifade eden Başkan Palabıyık, hükümet olarak Kula'nın ve Kula Leblebisi'nin tanıtımı için yapılacak her türlü çalışmada destek vereceklerini söyledi. Başkan Palabıyık şunları belirtti: "Geçmişi bir asra dayanan meşhur lezzetimiz Kula Leblebisi, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri ile alınan coğrafi işaret belgesi ile tarihi bir üne kavuştu. Ülkemizde dördüncü bölge alarak leblebimiz tescillendi. Fakat her ne kadar uğraş versek de, Kula'dan ham leblebiyi temin eden Çorum'lu leblebi üreticileri, bizden önce harekete geçerek daha tanınır hale geldi. Hatta bu konu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya ve ulusal kanallarda tartışmaya sunuldu. Kulalı Leblebi üreticilerimiz, Çorum'un ham leblebiyi Kula'dan alarak çeşitlendirdiğini ve Kula'dan önce üne kavuştuğunu söylemişti. Evet, Çorum yıllardır ham leblebiyi Kula'dan alıyor ve çeşitlendirip satıyor. Her ne kadar bizden önce harekete geçmiş olsalar da, bizim de Kula Leblebisi'ni dünya markası haline getirmemiz bizim elimizde. Hep birlikte hareket ederek Kula Leblebisi'ni dünya markası haline getirmek için çalışacağız."



Geçmiş yıllarda Kula Leblebisi'ne Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak 500 gramlık kutular yaparak dağıtım yaptıklarını söyleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Kula Leblebisi'ne coğrafi işaret alınmasının ardından bu projeyi geliştirerek bir çalışma yapılabileceğini ifade etti. Sivil toplum kuruluş başkanlarının ortak bir proje üzerinde çalışarak, ilçeye ziyarete gelen turistlere belirli miktarda hediye edilebileceğini ifade eden Başkan Şadan, 40'a yakın leblebi çeşidini farklı kutular halinde satışa sunulabileceğini söyledi.



"Satış yerleri açarak tanıtıma katkı sağlayabiliriz"



Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan'ın ardından konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, ilçeden geçen İzmir-Ankara D300 karayolu üzerine satış yerleri açarak, karayolunda seyahat eden vatandaşların Kula Leblebisi'ni tanımasına yardımcı olacağını söyledi. Tarihi ve turistik bir yapıya sahip olan Kula'ya has leblebinin dünya geneline yaygınlaştırılması için, ham madde olan nohudu Kula'da üretime geçirmeye çalışacaklarını da kaydeden Kaymakam Duru, "Kula Leblebisi'ne coğrafi işaret alınmasının ardından ülke genelinde talep arttı. Bizimde buradaki amacımız, bir marka haline gelen Kula Leblebisi'ni dünya markası haline getirerek, hem bir asırdan fazladır üretilen Kula Leblebisi'ni tanıtmak, hem de tarihi ilçemizi tanıtmaktır. Kula'daki leblebi imalatının yanı sıra bölgede seyahat eden vatandaşların sık kullandığı İzmir- Ankara Karayolu üzerine satış yerleri açılmasının, Kula Leblebisi'ni tanıtmak açısından etkili olacağını düşünüyorum. Bu konuda sivil toplum kuruluş başkanlarımız ile görüşmeler yapacağız. Ayrıca ham madde olan nohudu Kula'da yetiştirmek için de girişimler yapmalıyız. Ülkemiz sınırları içerisinde coğrafi belgeli leblebi üretimi yapan dördüncü bölge olarak aldığımız tescil belgesini, ham madde olan nohudu Kula'da yetiştirerek geliştirebiliriz. Bir diğer düşünce olarak da, ülke çapında düzenlenen festivallere katılım sağlayıp, Kulamıza has leblebimizi tanıtabiliriz. Özellikle yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlikleri yakından takip ederek, ülkenin neresinde olursa olsun Kula Leblebisi'ni ve Kulamıza has yöresel ürünleri sergileyebiliriz. Bu konuda çeşitli anketler yaparak leblebinin tanıtımı için vatandaşlarımızın görüşlerini de alabiliriz. Hep birlikte çalışarak Kula Leblebisi'ni dünyaya tanıtacağız inşallah. Kula Kaymakamlığı olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.



24. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Op. Dr. Muzaffer Yurttaş tarafından Zeytinli Kontak'ta 'Leb demeden anlaşılan leblebi, Kula Leblebisi' sloganıyla yapılan toplantıya, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Bilgin Sarısu ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA