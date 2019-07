Kula leblebisine coğrafi işaret belgesi

Kula'nın meşhur lezzetlerinden biri olan ve geçmişi bir asırdan fazla süreye dayanan Kula leblebisi, Salihli Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) girişimleriyle Coğrafi İşaret Belgesi almaya hak kazandı.

Kula'nın meşhur lezzetlerinden biri olan ve geçmişi bir asırdan fazla süreye dayanan Kula leblebisi, Salihli Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) girişimleriyle Coğrafi İşaret Belgesi almaya hak kazandı.



Kula'nın tarihi ve turistik yapısının tanıtılması ve Kula'ya has ögelerin markalaştırılması için çalışmalara başlayan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Kula leblebisinin dünya markası haline gelebilmesi için yürüttüğü çalışmalarda başarıya ulaştı. Kula leblebisine coğrafi işaret belgesinin alınabilmesi için STSO Marka Danışmanı Ayşe Kahya'nın yürüttüğü ve Kulalı leblebi üreticilerinin desteklediği proje başarıyla sonuç verdi. Uzun uğraşlar sonucunda markalaştırılması kabul görülen coğrafi işaret tescil belgesi ile Kula leblebisi markalaşma yolunda ilk adımı atılmış oldu.



Yapılan çalışmaların ardından coğrafi işaret tescil belgesi alınan Kula leblebisinin tanıtımının artırılması için Kula'da toplantı düzenleyen Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, leblebi üreticileri ile bir araya geldi. Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun da katıldığı toplantıda, Kula leblebisinin dünya markası haline getirilmesi için görüşmeler yapıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Kula Kaymakamı Kemal Duru, tarihi ve turistik bir yapıya sahip olan Kula'ya has leblebinin dünya geneline yaygınlaştırılması için yapılan bu çalışmaları yakından takip ettiğini vurguladı. Coğrafi işaret tescil belgesi alınan Kula leblebisinin tanıtımı için çalışmalarına devam ettiklerini de ifade eden Kaymakam Duru, STSO'nun gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Kula'daki leblebi imalatının yanı sıra bölgede seyahat eden vatandaşların sık kullandığı İzmir-Ankara D300 karayolu üzerine satış yerleri açılması için sivil toplum kuruluş başkanları ile istişareler yapacaklarını ifade eden Kaymakam Duru, Kula leblebisine alınan coğrafi işaret tescil belgesinin Kula'ya ve Kulalılara hayırlı olmasını temenni etti.



Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ise, STSO Marka Danışmanı Ayşe Kahya'nın yürüttüğü coğrafi işaret belgesi alınma sürecinden bahsetti. Uzun uğraşlar sonucu Kula'ya bu belgenin kazandırılmasının mutluluğunu yaşadığını ifade eden başkan Yüksel, Kula leblebisinin tanıtımı için de ayrıca çalıştıklarını söyledi.



"Ham madde olan nohudu da Kula'da üretmek istiyoruz"



Salihli Ticaret ve Sanayi Odası olarak Kula'daki meşhur lezzetlerin ve tarihi yapıların marka haline getirilmesi için güç birliği ile çalıştıklarını ifade eden Başkan Yüksel, coğrafi işaret tescil belgesi alınan Kula leblebisinin ham maddesi olan nohudun Kula'da yetiştirilmesi için girişimde bulunduklarını kaydetti. Yüksel, "Salihli'de olduğu kadar Kula'da da meşhur lezzetleri ve tarihi yapıları marka haline getirmek için gayret ediyoruz. Kula leblebisi için leblebi üreticileri ve odamız marka danışmanı Ayşe Kahya ile yürüttüğümüz coğrafi işaret tescil belgesini, büyük uğraşlar sonucu Kula'ya kazandırdık. Kula leblebisini marka haline getirmek için yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra, leblebinin ham maddesi olan nohudu Kula'da yetiştirebilmek için de ayrıca çalışmalar yürütüyoruz. Tabii ki bu konuda, Kula Kaymakamlığı, Kulla Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve esnaflarımızın da desteğine ihtiyacımız olacak. Ülkemiz sınırları içerisinde coğrafi belgeli leblebi üretimi yapan dördüncü bölge olarak tescil belgemizi aldık. Bir diğer yandan Kula leblebisinin dünya markası haline gelebilmesi için yaptığımız çalışmaların, Kula'nın ekonomisine katkı sağlaması için de gayret ediyoruz. Kaymakamımız Kemal Duru'nun da belirttiği gibi, sadece üretim alanında değil, leblebinin satışının yapılması için belirlenecek bölgeye kurulacak satış yerlerinin yapılmasını bizlerde destekliyoruz ve bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ben bu coğrafi işaret belgesinin Kula'ya ve Kulalı vatandaşlarımıza hayırlı olmasının temenni ediyorum. İnşallah bu belge ile leblebi üreticimizin yüzü güler, Kula'nın ticareti de bir adım daha ileriye gitmiş olur." ifadelerini kullandı.



STSO'nun girişimleri ile alınan coğrafi işaret belgesinden ötürü emeği geçen herkese teşekkür eden Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ise, sivil toplum kuruluşları olarak Kula adına yapılacak çalışmalarda her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.



Konuşmaların ardından STSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Kula Kaymakamı Kemal Duru'ya, temsili coğrafi işaret tescil belgesi takdim etti.



Kula Belediyesi ek hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kula Kaymakamı Kemal Duru, STSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Belediye Başkan Vekili İbrahim Kilimci, STSO Marka Danışmanı Ayşe Kahya, STSO Meclis Başkanı İbrahim Oral, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Dokumacılar Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Kula Leblebiciler Kooperatifi İbrahim Karcıoğlu, Dericiler Odası Başkanı Yunus Kilimci, leblebi üreticileri ve STSO yönetim kurulu üyeleri katıldı. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Banka komisyonları açık ve anlaşılır olacak

Trans birey katilinden iğrenç savunma: Bana, "Üç kişi toplu ilişkiye girelim" dedi

Tuba Ünsal, elinde silahla verdiği pozu paylaştı

Türk casusu olduğu iddia edilen Lindsay Lohan, Türkçe öğrendiğini açıkladı!