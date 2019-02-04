Kula Masterler, Liderden Puanla Döndü
2 saat önce
Ege Veteranlar Federasyonu C Grubunda mücadele eden Kula Masterler futbol takımı deplasmanda karşılaştığı namağlup grup lideri Albayraklar Masterler ile 3-3 berabere kaldı.
Ege
Veteranlar Federasyonu C Grubunda mücadele eden Kula
Masterler futbol takımı deplasmanda karşılaştığı namağlup grup lideri Albayraklar Masterler ile 3-3 berabere kaldı.
Ege Veteranlar Federasyonu C Grubunda mücadele eden Kula Masterler, 13. hafta müsabakaları kapsamında Bornova
Pınarbaşı sahasında karşılaştığı namağlup grup lideri Albayraklar Masterler ile 3-3 berabere kaldı. Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısı, lider Albayraklar Masterler takımının 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda birbirinden önemli ataklar geliştiren Kula Masterler, lider Albayraklar Masterler karşısında Gürcan Çetinkaya
ve Selçuk
Macun'un attığı gollerle beraberliği yakaladı.
Maç sonuçlarına göre Albayraklar Masterler 27 puanla lider konumundaki yerini korurken, Kula Masterler ise 21 puanda 4. sıraya yükseldi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kula'da oynanan karşılaşma da 0-0 berabere tamamlanmıştı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:41 Kaynak: İHA
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