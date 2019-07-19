Kula Mezbahasına bayram denetimi

Genç, sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla mezbahanın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli kesim hizmeti alabilmesi gerekli önlemlerini aldı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç de, Büyükşehir Belediyesi Kula Mezbahasına giderek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan hazırlıkları inceledi. Genç'e, Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam da eşlik etti.

"Kurban Bayramı'nda hizmet vermeye hazır"

Kula'da hizmet veren mezbahanın 2017 yılında hizmet vermeye başladığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç, "Mezbaha tesisimiz gerek teknik ve hijyenik şartlar, gerekse personel yönden Kurban Bayramı'na hazır. Bu anlamda vatandaşlarımızın da merdiven altı kesimler yerine, modern mezbahamızda gıda ve hijyen yönetmeliğine uygun şekilde kesim yapmaları gerektiğini belirtmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.