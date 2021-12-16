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Kula'nın 6. Barajı yolda - Son Dakika

Kula'nın 6. Barajı yolda

16.12.2021 08:38
Kula'nın 6. Barajı yolda

20 yıl öncesine kadar bir göleti dahi bulunmayan Kula'ya 6. baraj geliyor.

Emre Barajı'nda gövde dolgusuna başlandı. İlçede daha önce Bebekli, Çelengöz, Eroğlu, Yurtbaşı ve Konurca barajları ile 3 gölet inşaatını tamamlayan DSİ Genel Müdürlüğü, Emre Barajı'nın da gövde dolgusuna başladı. Amaç,2022 yılı içerisinde baraj inşaatını bitirebilmek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Manisa iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Manisa'nın peribacaları, ve volkanik doğal oluşumlarıyla ünlü ilçesi Kula'ya 6. baraj geliyor. 2002 yılında bir tek barajı dahi bulunmayan ilçe için DSİ"5 baraj, 3 de gölet" projesi geliştirdi ve tamamladı.Bebekli (2013), Çelengöz (2014), Yurtbaşı (2015), Eroğlu (2016), ve Konurca (2019) barajları ile Dutluca (2015), Kula (2004) ve Saraçlar göletlerini bölge üreticisinin hizmetine sunan DSİ ilçe genelinde toplam 9 milyon 610 bin metre küp su depolama hacmine ulaştı. Kula'da toplam 16 bin 220 dekar araziyi modern sulamaya açtı.

Kula'nın 6. Barajı olacak Emre Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayanDSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,' Baraj inşaatında, sıyırma kazıları ve dip savak imalatları tamamlandı ve gövde dolgusuna başlandı. 174 bin m3 dolgunun 37.500 m3'lük kısmı bitirildi.

490 bin m3 su tutacak

Manisa'nın Kula ilçesi Emre köyü yakınlarındaki İmam Deresi üzerine inşa edilmekte olan barajın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi.Gövdenin temelden yüksekliği 39 metre olacak. 490.000 m3 su tutma kapasitesine sahip olacak Emre Barajı, 1050 dekar araziye can suyu verecektir. 'dedi.

2 milyon 130 bin lira daha fazla kazandıracak

Yıldız, 'Emre Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte Manisa Kula'da borulu-basınçla sulanan alan miktarı toplam 17 bin 270 dekara çıkacak. Sulama maliyetlerinin düşmesi ve ürün verimliliğinin artmasıyla bölge ekonomisine canlanacak. Emre Barajı sayesinde Kulalı üreticiler her yıl 2021 yılı rakamlarıyla 2 milyon 130 bin lira daha fazla kazanmasının hedeflendiğini söyledi.

Kula'nın 6. Barajı yolda

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Hisarcık, Manisa, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kula'nın 6. Barajı yolda - Son Dakika


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