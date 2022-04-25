Kula'nın tarihi sokağında restorasyon başladı - Son Dakika
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Kula'nın tarihi sokağında restorasyon başladı

25.04.2022 14:00
Kula'nın tarihi sokağında restorasyon başladı

Manisa Kula'da, ilçenin tarihi dokusunu yansıtan yapılara ev sahipliği yapan Mustafa Şapçı Sokağı'nda restorasyon çalışması başladı.

Manisa Kula'da, ilçenin tarihi dokusunu yansıtan yapılara ev sahipliği yapan Mustafa Şapçı Sokağı'nda restorasyon çalışması başladı.

Manisa Valiliği tarafından desteklenen ve Kula Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleştirilen projeyle sokaktaki tarihi 26 evin bakımı yapılacak, dış cephesi ve çatısı yenilenecek, sokağa gezinme ve dinlenme alanları yapılacak.

Böylece 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı dönemi konak ve evlerin yer aldığı sokakta görsel bütünlük de sağlanacak.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AA muhabirine, ilçenin turizm potansiyelini arttırmak için yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "Kulamızın tarihi mirasına sahip çıkmaya ve yaşatmaya el birliğiyle devam edeceğiz." dedi.

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Kula Belediyesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kula'nın tarihi sokağında restorasyon başladı - Son Dakika


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