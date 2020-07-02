Kula Peribacaları yıldızlarla süslendi - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde Türkiye'nin ilk 'Jeopark'ı içerisinde bulunan Kula Peribacaları, hem gündüz hem de gece çekilen fotoğraflarıyla kendisine hayran bıraktı. Manisalı fotoğrafçıların ilgi odağı olan peribacaları gece çekilen fotoğraflarla yıldızlarla süslendi.



Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ilk 'Jeopark'ı içerisinde bulunan Kula Peribacaları, hem görselliği hem de üstü açık yer bilimi laboratuvarı olması özelliğiyle turizmin yeni gözdesi oluyor. Koruma altında olan Kula Peribacaları, ücretsiz olarak gezilebilirken, ziyaretçilerini de kendine hayran bırakıyor. Peribacaları, fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu. İhlas Haber Ajansı Manisa Muhabiri Aykut Yeniçağ ve Manisa Fotoğraf Derneği Başkan Yardımcısı Nazım Erel tarafından yapılan fotoğraf çalışmasıyla peribacaları adeta yıldızlarla süslendi. Manisalı fotoğrafçılar, makinelerini en uygun konuma sabitleyerek uzun pozlama tekniğiyle yıldızları ortaya çıkardı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla aynı açıdan 400'e yakın fotoğraf çıkaran fotoğrafçılar 'timelapse' adı verilen teknikle de yıldızların hareketlerini gözler önüne serdi.



Manisa Fotoğraf Derneği olarak Manisa'nın tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Yardımcısı Nazım Erel, "Manisa Fotoğraf Derneği olarak Manisa'nın tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla bir çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamında Kula ilçemizin Peribacaları mevkiisine geldik. Burada amacımız Samanyolu ve yıldız izi fotoğrafı yakalayabilmek. Gün içerisinde saha keşfimizi yaparak Samanyolu'nun doğuş noktasını hesapladık. Ekipmanlarımızı da çekim yapacağımız alana indirip çekim çalışmalarına başladık. Manisamızın tanıtımı amacıyla bu tür çalışmalara devam edeceğiz" dedi.



Manisalı fotoğrafçıların gece boyu yaptığı çalışmalarla hem Samanyolu fotoğrafı hem de Kutup Yıldızı merkezli yıldız izi fotoğrafı yakalandı. - MANİSA