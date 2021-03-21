Kula, salgın döneminde yapılan çalışmalarla daha çok turist çekmeyi hedefliyor - Son Dakika

Kula, salgın döneminde yapılan çalışmalarla daha çok turist çekmeyi hedefliyor

21.03.2021 11:29
Kula, salgın döneminde yapılan çalışmalarla daha çok turist çekmeyi hedefliyor, System.String[]

Kültürel ve doğal zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyelini barındıran Manisa'nın Kula ilçesinde, salgın sonrasında daha çok ziyaretçi ağırlamak için çalışmalar sürüyor.

Kültürel ve doğal zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyelini barındıran Manisa'nın Kula ilçesinde, salgın sonrasında daha çok ziyaretçi ağırlamak için çalışmalar sürüyor.

Kula, 18. yüzyıldan kalma tarihi evleri, çarşısı, volkanları, peribacaları, bazalt sütunları, Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek birçok güzellik barındırıyor.

Salgın öncesinde yıllık 100 binden fazla turistin ziyaret ettiği ilçede, Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi sayısı 30 binlere kadar düştü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi, Kovid-19 döneminde, turizm alanlarında bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

UNESCO tarafından da tescillenen binlerce yıl önce patlamış volkanların oluşturduğu Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'na ziyaretçi merkezi yapılması için proje hazırlandı.

Toplam 2 milyon 659 bin 800 lira yatırım bedelli proje kapsamında 30 dönümlük alanda, araç park alanları, restoran, idari ofisler, eğitim atölyeleri, seminer salonları ve jeopark müzesi yapılacak.

Salgın döneminde ilçede 4 tarihi konak, restore edilerek hizmete açıldı. İki konakta ise restorasyon çalışmaları devam ediyor. Genelde iki katlı ve avlulu, üst katları sokağa çıkıntılı, üzeri kiremit örtülü olan, özgün ahşap yapısı, alçı ve kalem işi süslemeleriyle geleneksel Osmanlı sanatının başarılı örneklerini sergilendiği evler, ilçeye gelen ziyaretçilere, konaklama tesisi olarak hizmet verecek.

İlçede pek çok geleneksel el sanatı ustasının işletmesinin bulunduğu 17. ve 18. yüzyıl mimarisinin izlerini taşıyan tarihi çarşıda ise restorasyon çalışmaları sürüyor. Çarşıdaki çalışmaların yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Batı Anadolu'da kurulan ilk Türk köylerinden biri olan, Kula'ya 25 kilometre uzaktaki Emre Mahallesi'nde de Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'nin türbesinde çevre düzenlemesi yapıldı. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin bir kültür alanına dönüştürülmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 bin metrekare alanda yürütülen çevre düzenlemesi, sosyal alan ve aydınlatma çalışması tamamlanarak, ziyarete açıldı.

"Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat olarak gördük"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AA muhabirine, ilçelerinin turizm açısından Türkiye'nin özel bölgelerinden biri olduğunu belirterek, tarihi evleri, jeoparkı, peribacaları, termal tesisleri ve Yunus Emre türbesi ile kent, doğa, sağlık ve inanç turizmi alanlarında iddialı olduklarını söyledi.

Koronavirüs salgını dönemini turizm altyapısının güçlendirilmesi için değerlendirdiklerini aktaran Tosun, şunları kaydetti:

"Biz pandemi dönemini, salgın bittikten sonra beklediğimiz turizm patlamasına hazırlık olarak değerlendirdik. Bu dönemi, özellikle kısıtlamalar nedeniyle sakin geçen günleri, eksikliklerimizi giderme amacıyla kullandık. İnşallah kısıtlamalar tamamen kalktığında, hayat normale döndüğünde Kula turizmi, bütün alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazır olacak."

Tosun, bütün çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği ve koordinasyon içinde yaptıklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konaklamadaki eksikliklerimizi, pansiyon ve otele çevirdiğimiz bu konaklarımızla gidereceğiz. 2014'lü yıllardan beri yükseliş içinde olan turizmimizi, yeniden canlandıracağız. Yıllık 100 bin ziyaretçinin üzerine çıkan turist sayımızı, salgın sonrası yeniden yakalayacağımızı hatta bir patlama ile katlayacağımızı düşünüyoruz. Bunun da ön hazırlıklarını kısıtlama dönemlerinde yaptık. Dışardan gelen yerli ve yabancı turistlerimizi, otel haline dönüştürdüğümüz tarihi konaklarımızda ağırlayacağız. Onlara en iyi hizmeti vermeye çalışacağız."

Yunus Emre, turist, Manisa, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kula, salgın döneminde yapılan çalışmalarla daha çok turist çekmeyi hedefliyor - Son Dakika


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