Kula-Salihli Jeoparkı için alan kılavuzluğu eğitimleri devam ediyor - Son Dakika

Jeopark Ziyaretçi Merkezi hava çekimi

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Demir ile röportaj

Alan kılavuzu eğitimi Kula-Salihli Jeoparkı için alan kılavuzluğu eğitimleri devam ediyor

MANİSA (AA) – Türkiye'nin uluslararası jeoparklar ağındaki tek temsilcisi Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda turistik gelişim için Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan alan kılavuzluğu eğitimi kapsamında 25 kişi sertifikalarını aldı.

Jeopark Belediyeler Birliği ve Kula Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 90 saatlik alan eğitimde Jeopark Koordinatörü Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Demir, jeolojik oluşumların merak edilen ve en çok sorulan sorularını yanıtladı.

Kırsal turizmin yerel kalkınmadaki önemine değinen Prof. Demir, turizmin kırsal kalkınmayı etkilemesi açısından yerel rehberlerin önemli olduğuna işaret etti.

Demir, "Bizden sertifika alan rehberlerimiz jeopark ziyaretçilerine sahayı dolaştıracaklar ve bu yolla da bir ekonomik gelir elde edeceklerdir. Özellikle yörede üretilen yerel ürünlerin sahayı ziyaret edecek olan ziyaretçilere pazarlanması konusunda kendilerine ayrıca eğitimler vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Daha önce verilen eğitimlerle birlikte Kula ve Salihli ilçesinde toplam 75 kişinin alan kılavuzluğu eğitimi aldığı da belirtildi.