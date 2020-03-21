Kula-Salihli Jeoparkı ziyaretçiye kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kula-Salihli Jeoparkı ziyaretçiye kapatıldı - Son Dakika

Kula-Salihli Jeoparkı ziyaretçiye kapatıldı

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve Dünya'yı tehdit eden korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olma özelliğini taşıyan Kula-Salihli Jeoparkı geçici olarak ziyaretçi kabul etmeme kararı aldı.

Kula-Salihli Jeoparkı ziyaretçiye kapatıldı, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve Dünya'yı tehdit eden korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olma özelliğini taşıyan Kula- Salihli Jeoparkı geçici olarak ziyaretçi kabul etmeme kararı aldı.


Jeopark Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin sağlığı, virüs tehdidinden korunması kapsamında jeopark alanımıza geçici bir süre ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Jeopark alanında gerekli sağlık önlemlerini almaya başladık. Dileğimiz korona virüsün ülkemizde ve dünyada kısa zamanda yok edilmesidir" denildi. - MANİSA

Çin Halk Cumhuriyeti, Salihli, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:15 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi         
12:38
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı         
23:03
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:41:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kula-Salihli Jeoparkı ziyaretçiye kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]