Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı - Son Dakika

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı

06.03.2021 12:24
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı, System.String[]

TÜRKİYE'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı 'Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı' içinde yapılan baraj inşaatı sırasında bulunan insan ayak izlerinin 5 bin yıllık olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı 'Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı' içinde yapılan baraj inşaatı sırasında bulunan insan ayak izlerinin 5 bin yıllık olduğu ortaya çıktı. Biri 43 numara erkek ayağına ait olan izler arasında kadın ve çocuk ayak izleri de bulunuyor.

Avrupa UNESCO Jeoparklar ağındaki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda bulunan ve daha önce 11 bin yıllık olduğu bilinen ayak izleri ile küllerin geçmişi araştırıldı. Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi ve Avustralya'nın Curtin Üniversitesi'nden akademisyenler ile volkanologların oluşturduğu komisyon, Sindel Mahallesi yakınlarında bulunan ayak izleri ve külleri inceledi. 2 ayrı tarihleme metodu uygulayan bilim insanları, tespitlerini 'Tarih öncesi insanlar tarafından görülebilen ve kaydedilen volkanik patlama' adlı makalede yayımladı. Ayak izi ve küllerin yaklaşık 4 bin 700 ila 5 bin yıl arasında bir yaşa sahip olduğu tescillendi.

'ZARAR VERİLMEMESİ İÇİN AYAK İZLERİNİ GİZLİ TUTUYORUZ'

Zarar verilmemesi adına ayak izlerini gizli ve saklı tuttuklarını söyleyen Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü ve Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu, "Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, 2 bin 320 kilometrekare alana sahip Türkiye'nin UNESCO sertifikalı ilk ve tek jeoparkıdır. İçinde arkeolojik, kültürel ve jeolojik SİT alanlarının oluşturulduğu dünyanın 99'uncu, Avrupa'nın 58'inci jeoparkıdır. Şu an dünya üzerindeki 41 farklı ülkede, 147 jeopark bulunmakta. Türkiye'de ise tek jeopark olarak hizmet vermekteyiz. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı alanının Salihli bölgesinde en önemli arkeolojik SİT alanlarımızdan biri olan fosil ayak izleri bölgesindeyiz. Ayak izlerimiz 1960 yıllarında, Demirköprü Barajı inşaatında bir yol çalışması sırasında bulundu. O dönemde 100'e yakın ayak izi bulunmuştu. Zaman içinde ayak izleri yerlerinden alınıp çeşitli müzelerde sergilenmek üzere götürüldü. Şu an doğada görebileceğimiz ayak izleri mevcut. Yerlerini gizli ve saklı tutuyoruz. İnsanların gelerek, jeolojik mirasımıza zarar vermelerini istemiyoruz" diye konuştu.

Karakuzu, ayak izi ve küllerin yaklaşık 4 bin 700 ila 5 bin yıl arasında bir yaşa sahip olduğunun tescillendiğini kaydetti.

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, Almanya, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı - Son Dakika


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