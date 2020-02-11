Kula Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kula Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü - Son Dakika

Kula Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde, UNESCO sertifikalı Kula Salihli Volkanik Jeoparkı, kar yağışının ardından ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Kula Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde, UNESCO sertifikalı Kula Salihli Volkanik Jeoparkı, kar yağışının ardından ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Yanık Ülke" olarak tanımladığı jeopark, yağan karla beyaza büründü. Sönmüş lav kalıntılarıyla oluşan bazalt kayaları, kar yağışı sonrası havadan görüntülendi.

Yükseklikleri 20 ila 160 metre arasında değişen volkan konileri, koyu renkli bazalt kayalar ve kızılçam ağaçları, beyaz örtüyle bütünleşti.

Kar altındaki jeoparkı ziyaret edenler, yürüyüş yaptı, tırmanma köprülerini kullandı ve çeşitler oyunlar oynadı.

Uşak Trekking Kulübü sporcuları da jeopark alanını ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Ümran Dokur, doğal güzelliğin beyaz örtüyle buluşmasıyla ortaya eşsiz bir manzara çıktığını belirterek, "Burası bir doğa harikası. Doğa yürüyüş gruplarının en çok tercih ettikleri parkurlardan birisi." diye konuştu.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da kar yağışı sonrası jeoparkın çok güzel göründüğünü söyledi.

Bölgenin her mevsim ziyaretçi çektiğini dile getiren Tosun, "Yazın ve kışın ayrı güzel olan Kula, kar örtüsüyle bambaşka bir görünüşe sahip oldu." dedi.

Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı

Bu arada, Manisa ve İzmir arasında yer alan Spil Dağı da yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye yaklaştığı dağdaki Spil Dağı Milli Parkı'nda, güzel manzaralar oluştu.

Demirci ilçesinde ise 1470 rakımlı Akçakertik, Başaalan ve Büyükyayla mevkilerinde kar yağışının arından güneşin açmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Turgutlu ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Çatma Dağı eteklerinde yer alan Baktırlı ve Sivrice mahalleleri, beyaza bürünerek güzel görüntü oluşturdu.

Salihli, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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