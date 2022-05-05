Kula Turizmi için Hazırlanan Proje, Esnafları Mutlu Etti

Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Ergün, Kulalılarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kula'daki sokak sağlıklaştırma projesini Haziran ayı sonunda bitirmeyi planladıklarını belirten Başkan Ergün, Kula'nın turizm markası olması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula ilçe ziyaretleri kapsamında 7 milyon liralık ihale bedeliyle Kula tarihi çarşısını canlandırmak için hayata geçirilen sokak sağlıklaştırma projesini de inceledi. İncelemeler sırasında Başkan Ergün'e Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, mahalle muhtarları ve vatandaşlar karşıladı. Ziyarette Başkan Ergün'e, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları,MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, Meclis Üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç eşlik etti.

Esnaflar Teşekkür Etti

Kula'daki tarihi çarşısındaki geleneksel yapıyı bozmadan, bina cephelerinde gerçekleştirilenrestore çalışmalarını inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, esnafların ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula'da hayata geçirilen yatırımların ilçeye hareketlilik kazandırdığını belirten Yunus Emre Caddesi esnafları, Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. İncelemeler sırasında Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çiçek takdiminde bulunarak, içerisinde yöresel ürünlerin olduğu hediye paketini takdim etti. Yunus Emre Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlandığını belirten Başkan Ergün, Haziran ayı sonunda projenin tamamen bitmesini planladıklarını söyledi.

Başkan Ergün, Çocukları Sevindirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula tarihi çarşısındaki yürüyüşünde çocukları da mutlu etti. Çocuklara harçlık veren Başkan Ergün, vatandaşların Kadir Gecesini ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı. Başkan Ergün, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşları da kırmayıp bol bol fotoğraf çektirdi.