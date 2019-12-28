Kula Ülküspor: 0 - Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor: 0

Manisa 1.Amatör Küme F Grubu'nda mücadele eden Kula Ülküspor, ligin 12.haftasında evinde konuk ettiği Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakada toplam 5 kırmızı, 9 sarı kart çıktı.



Şampiyonluk ve bir üst tura yükselme adına her iki takım için de oldukça önemli olan müsabakada, galip gelen olmadı. Jeopark sentetik çim sahada oynanan mücadelenin ilk yarısında karşılıklı ataklar bulan Kula Ülküspor ve Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor, pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Sarıgöl temsilcisi, ikinci yarının ortalarında Hüseyin Erçelik'in şutunda direği geçemedi. Sarıgöl'ün ataklarına kontra ataklarla karşılık veren Kula temsilcisi de bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Alınan bu sonuçlara göre, Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor maç fazlası ile 25 puanda 2'nci sıradaki yerini korurken, Kula Ülküspor ise 22 puanda 3'üncü sırada kaldı. Ligin bitimine 2 hafta kala play-off umutlarını zora sokan takım Kula Ülküspor olurken, Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor umudunu korudu. Kula temsilcisinin bir üst lige yükselmek için hedeflediği play offa katılabilmesi için son 2 haftadaki maçlarından galip gelip, rakiplerinin de puan kaybetmesi gerekiyor. - MANİSA