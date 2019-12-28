Kula Ülküspor: 0 - Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kula Ülküspor: 0 - Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor: 0 - Son Dakika Spor

Kula Ülküspor: 0 - Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor: 0

6 saat önce

Manisa 1.Amatör Küme F Grubu'nda mücadele eden Kula Ülküspor, ligin 12.haftasında evinde konuk ettiği Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

Kula Ülküspor: 0 - Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor: 0, System.String[]

Manisa 1.Amatör Küme F Grubu'nda mücadele eden Kula Ülküspor, ligin 12.haftasında evinde konuk ettiği Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakada toplam 5 kırmızı, 9 sarı kart çıktı.


Şampiyonluk ve bir üst tura yükselme adına her iki takım için de oldukça önemli olan müsabakada, galip gelen olmadı. Jeopark sentetik çim sahada oynanan mücadelenin ilk yarısında karşılıklı ataklar bulan Kula Ülküspor ve Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor, pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Sarıgöl temsilcisi, ikinci yarının ortalarında Hüseyin Erçelik'in şutunda direği geçemedi. Sarıgöl'ün ataklarına kontra ataklarla karşılık veren Kula temsilcisi de bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.


Alınan bu sonuçlara göre, Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor maç fazlası ile 25 puanda 2'nci sıradaki yerini korurken, Kula Ülküspor ise 22 puanda 3'üncü sırada kaldı. Ligin bitimine 2 hafta kala play-off umutlarını zora sokan takım Kula Ülküspor olurken, Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor umudunu korudu. Kula temsilcisinin bir üst lige yükselmek için hedeflediği play offa katılabilmesi için son 2 haftadaki maçlarından galip gelip, rakiplerinin de puan kaybetmesi gerekiyor. - MANİSA

Gençlerbirliği, Sarıgöl, Manisa, Kula, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor
Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz Fatih Terim, Arda Turan'a yeşil ışık yaktı: Futbolu burada bırakmalı

Son Dakika Haberleri
02:24 Eljif Elmas için Beşiktaş yanıtı: "Napoli'de kalacak" | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
00:54 Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi - Son Dakika Spor
00:49 Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru... - Son Dakika Spor
00:29 Teksüt Bandırma 86-80 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:14 Tottenham, deplasmanda Norwich City'e takıldı | Premier Lig günün sonuçları - Son Dakika Spor
00:11 Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı - Son Dakika Spor
23:14 Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 03:31:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kula Ülküspor: 0 - Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]