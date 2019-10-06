Son Dakika Haberleri: Kula Ülküspor sezona galibiyetle başladı
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Kula Ülküspor sezona galibiyetle başladı

55 dakika önce

Manisa 1.Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, 2019-20 sezonunun ilk maçında evinde karşılaştığı Tepeköyspor'u tek golle geçti.

Kula Ülküspor sezona galibiyetle başladı, System.String[]

Manisa 1.Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, 2019-20 sezonunun ilk maçında evinde karşılaştığı Tepeköyspor'u tek golle geçti.


Manisa 1. Amatör Küme F Gurubunda mücadele eden Kula Ülküspor, yeni sezonun ilk maçında kendi evinde Tepeköyspor ile karşılaştı. Jeopark Sentetik Çim Sahasında oynanan mücadelede 10'ncu dakikada Süleyman Topal ile bulduğu golle 1-0 öne geçen Kula Ülküspor, son dakikalara kadar temponun hiç düşmediği maçtan galip ayrılmasını bildi.


Maçın ardından açıklama yapan Kula Ülküspor'un deneyimli teknik direktörü Mustafa Taşatar, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi. Yeni sezona galibiyetle başlamanın motivasyon açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Taşatar, teknik heyete, futbolculara ve taraftarlara teşekkür etti. - MANİSA

Çocuk İzleme Merkezi, Süleyman Topal, Manisa, Kula, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:42 Kaynak: İHA
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