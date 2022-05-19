Kula ve Demirci'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Kula ve Demirci'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19.05.2022 16:01
Kula ve Demirci'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Manisa'nın Kula ve Demirci ilçelerinde kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Manisa'nın Kula ve Demirci ilçelerinde kutlandı.

Kula kent meydanındaki tören, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdül Rahmet Özgan'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kula Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam eden törende günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı Kaymakam Kemal Duru yaptı.

Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabı ve Gençliğin Atatürk'e Cevabı'nı seslendirdi.

Şiir, şarkı, cimnastik ve gösterilerin ardından program sona erdi.

Demirci

Demirci'de Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen törende Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçe sakinlerinin ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programda şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Daha sonra bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüne, Milli Mücadele döneminin kahraman kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı, Parti Pehlivan Ağa, Gördesli Makbule ve Usturumcalı Halil Efe'yi temsil eden Demirci Akıncıları Atlı Birliği yer aldı.

Vatandaşlar da cadde ve sokaklarda gençlerin bayram coşkusuna ortak oldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kula ve Demirci'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kula ve Demirci'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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