Kula Volkanik Jeoparkı, bisikletlileri ağırladı - Son Dakika

Kula Volkanik Jeoparkı, bisikletlileri ağırladı

Manisa Bisiklet Spor Kulübü organizasyonunda 50'ye yakın bisikletli, Kula Volkanik Jeoparkında pedal çevirdi.

Manisa Bisiklet Spor Kulübü organizasyonunda 50'ye yakın bisikletli, Kula Volkanik Jeoparkında pedal çevirdi. Kula ve Salihli arasındaki jeoparka gelen bisikletliler, Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi, Gökçeören ve Sandal mahalleleri, volkan konileri ve bazalt kayaların bulunduğu rotada tur düzenledi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yaptığı açıklamada doğa sporlarına yönelik etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugün Manisa Bisiklet Spor Kulübü ile birlikte pedal çevirmenin hazzını yaşadık. Tarihi kültürel alanlarda bisiklet sürmenin yanı sıra Kula-Salihli Jeoparkını misafirlerimiz bisikletleriyle keşfetme fırsatı buldular." ifadelerini kullandı. Manisa Bisiklet Spor Kulübü Başkanı İlker Uzelli ise Kula'da 2 günde 100 kilometre yol yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Coğrafya çok güzel, insan sanki başka bir gezegende pedal çeviriyor hissine kapılıyor. Herkesin volkanik coğrafyada bisiklet sürmesini tavsiye ediyorum."

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