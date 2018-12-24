Son Dakika Haberleri: Kula Yoğun Sisin Etkisi Altında

Kula Yoğun Sisin Etkisi Altında

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkili oldu.

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Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi Kula'da 10 metreye kadar düştü.

Kula ilçe merkezi ve İzmir- Ankara D300 karayolunda etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte de etkili olunca, sürücüler zor anlar yaşadı. İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler yoğun sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürerek, sis farı ve dörtlülerini yakarak trafikte seyretti. Şehir merkezi ise sisin içinde adeta kayboldu.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlemler alırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda da uyardı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:46 Kaynak: İHA

Ankara, Sabah, Manisa, Kula, Güncel
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