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Kula Ziraat Odası Başkanı Topal'ın acı günü

28 dakika önce

Bir süredir akciğer yetmezliği sebebi ile hastanede tedavi gören Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal'ın annesi Şefika Topal hayatını kaybetti.

Kula Ziraat Odası Başkanı Topal'ın acı günü, System.String[]

Bir süredir akciğer yetmezliği sebebi ile hastanede tedavi gören Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal'ın annesi Şefika Topal hayatını kaybetti.


82 yaşında akciğer yetmezliği sebebiyle vefat eden Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal'ın annesi Şefika Topal için Gidişler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Topal, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ahmetli Mahallesi ebedi mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, siyasi parti yöneticileri, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:31 Kaynak: İHA
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