Son Dakika Haberleri: Kula Ziraat Odasında Nuri Topal Yeniden Başkan Seçildi

Kula Ziraat Odasında Nuri Topal Yeniden Başkan Seçildi

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde yapılan Ziraat Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Nuri Topal yeniden başkan seçildi.

Kula Ziraat Odasında Nuri Topal Yeniden Başkan Seçildi, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde yapılan Ziraat Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Nuri Topal yeniden başkan seçildi.

Kula Ziraat Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurul toplantısı, odanın toplantı salonunda yapıldı. Divan başkanlığını Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet raporlarının okunması ve görüşmelerin ardından seçime gidildi. Tek liste halinde seçime giren mevcut başkan Nuri Topal, 61 delegesi bulunan ve 56 oy kullanılan seçimde 55 oy alarak yeniden başkanlığa seçilirken, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan Nuri Topal kongre sonrası yaptığı konuşmada, kendisini destekleyerek tekrar başkan seçtikleri için delegelere teşekkür ederek, hizmetlerine devam edeceğini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman çiftçinin yanında olacağını söyledi.

Genel kurula, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, İYİ Parti Kula İçe Başkanı Yakup Yılmaz, çevre il ve ilçelerden ziraat odası başkanları ve delegeler katıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:15 Kaynak: İHA

Manisa, Kula, Güncel
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