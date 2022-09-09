KULACALI KADINLARIN ÜRETTİĞİ 1400 TON BİBER SALÇASI HOLLANDA'YA İHRAÇ EDİLECEK - Son Dakika
Üye Girişi

KULACALI KADINLARIN ÜRETTİĞİ 1400 TON BİBER SALÇASI HOLLANDA'YA İHRAÇ EDİLECEK

09.09.2022 12:48

BURSA'nın İnegöl ilçesinin kırsal Kulaca Mahallesi'ndeki tesislerde salça yapım süreci başladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinin kırsal Kulaca Mahallesi'ndeki tesislerde salça yapım süreci başladı. 100 çalışandan 98'inin kadın olduğu Kulaca'daki tesislerde üretilecek 1400 ton biber salçası Hollanda'ya ihraç edilecek. Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, 'Ukrayna- Rusya savaşı gıdayı da etkiledi. Hollanda, bu yıl geçen yıla göre ihracatımızı yüzde 50 artırmamızı istiyor' dedi.

İnegöl'de kadın gücünün kullanıldığı salça üretim tesislerinde sezon boyunca üretilecek domates salçaları, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek. Üretilen biber salçaları ise Hollanda'ya ihraç edilecek. Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, '2022 yılı salça sezonunu açıyoruz. Üretimimizde iç ve dış piyasa var. Dünyadaki gıda sıkıntısından dolayı üretim yapmayan ülkeler, Türkiye'den mal almak istiyorlar. O nedenle geçtiğimiz yıl gönderdiğimiz salçanın bu sene yüzde 50 fazlasını istiyorlar. Biz domates salçası ihraç etmiyoruz. Ama 500 ton civarında domates salçasını iç piyasaya satıyoruz. Biber salçasını yurt dışına ihraç ediyoruz. Salça fabrikamızda çalışan 100 işçinin 98'i kadından oluşuyor. Gece gündüz üretim yapıyoruz. 15 gün içinde domates bitecek. Sıkıntı olmazsa ihtiyacımızı karşılayacağız' dedi.

'DOMATES SAVAŞLARI BAŞLADI'

Türkiye'de geçen yıl domates üretiminde yüzde 20 civarında azalma olduğunu belirten Uğur, 'Salça fabrikalarının yoğun olduğu bölgelerde domates savaşları başladı. Doların yükselmesinden dolayı kar edeceklerini zannederek, domatesin kilosu 3,3 TL'ye kadar çıkarıldı. Eskişehir, Bilecik, Yenişehir'de diktirdiğimiz bahçelerden aldığımız ürünlerle salçamızı yapıyoruz. Türkiye genelinde gıdanın önemli olmasından dolayı devletin radikal kararlar alması gerekiyor. Ürün planlaması yapması gerekiyor. Önümüzdeki yıllar neler olacak' Karpuz dilimle alınırken, şimdi karpuz tarlada kalıyor. Bu istikrarı sağlamak için ürün planlaması gerekiyor. Tarım sanayisi oluşturulması gerekiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi ürün alma garantisini sağlaması gerekiyor. Çiftçi bu şekilde hem üretimi hem de kaliteyi artırır. Tarıma önem verilmeli. Türkiye böylelikle kazanır. Türkiye de normal üretim yapılırsa, 150 milyon insanı besleyecek kapasitemiz var? diye konuştu.

'İNEGÖL'DE TARIM SANAYİ DE KURULMASI GEREKİYOR'

Biber salçası ihracatından bahseden Uğur, 'Ukrayna- Rusya savaşı gıdayı da etkiledi. Hollanda, bu yıl geçen yıla göre ihracatımızı yüzde 50 artırmamızı istiyor. Bunu sağlamak hemen olmuyor. Eğer yapabilirsek, talebin büyük kısmını sağlarız diye düşünüyoruz. Bu sene hedefimiz 1400 ton biber salçası ihracatı. Adana'dan bile biber alıyoruz. Yine döviz getirisi olarak 1 milyon doların üzerine çıkarız diye düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Danimarka açıklarında çarpışan iki gemiden biri battı Danimarka açıklarında çarpışan iki gemiden biri battı Devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı Devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı
Kaynak: DHA

Hollanda, Kulaca, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KULACALI KADINLARIN ÜRETTİĞİ 1400 TON BİBER SALÇASI HOLLANDA'YA İHRAÇ EDİLECEK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:52 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor
12:38 Çöp evde perişan halde bulunmuştu! Cem Muhammet'tin son halini görenler tanıyamıyor
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:10 Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışına açıklık getirdi: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
12:06 Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
11:33 Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 13:14:39. #1.13#
SON DAKİKA: KULACALI KADINLARIN ÜRETTİĞİ 1400 TON BİBER SALÇASI HOLLANDA'YA İHRAÇ EDİLECEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement