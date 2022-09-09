KULACALI KADINLARIN ÜRETTİĞİ 1400 TON BİBER SALÇASI HOLLANDA'YA İHRAÇ EDİLECEK

BURSA'nın İnegöl ilçesinin kırsal Kulaca Mahallesi'ndeki tesislerde salça yapım süreci başladı. 100 çalışandan 98'inin kadın olduğu Kulaca'daki tesislerde üretilecek 1400 ton biber salçası Hollanda'ya ihraç edilecek. Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, 'Ukrayna- Rusya savaşı gıdayı da etkiledi. Hollanda, bu yıl geçen yıla göre ihracatımızı yüzde 50 artırmamızı istiyor' dedi.

İnegöl'de kadın gücünün kullanıldığı salça üretim tesislerinde sezon boyunca üretilecek domates salçaları, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek. Üretilen biber salçaları ise Hollanda'ya ihraç edilecek. Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, '2022 yılı salça sezonunu açıyoruz. Üretimimizde iç ve dış piyasa var. Dünyadaki gıda sıkıntısından dolayı üretim yapmayan ülkeler, Türkiye'den mal almak istiyorlar. O nedenle geçtiğimiz yıl gönderdiğimiz salçanın bu sene yüzde 50 fazlasını istiyorlar. Biz domates salçası ihraç etmiyoruz. Ama 500 ton civarında domates salçasını iç piyasaya satıyoruz. Biber salçasını yurt dışına ihraç ediyoruz. Salça fabrikamızda çalışan 100 işçinin 98'i kadından oluşuyor. Gece gündüz üretim yapıyoruz. 15 gün içinde domates bitecek. Sıkıntı olmazsa ihtiyacımızı karşılayacağız' dedi.

'DOMATES SAVAŞLARI BAŞLADI'

Türkiye'de geçen yıl domates üretiminde yüzde 20 civarında azalma olduğunu belirten Uğur, 'Salça fabrikalarının yoğun olduğu bölgelerde domates savaşları başladı. Doların yükselmesinden dolayı kar edeceklerini zannederek, domatesin kilosu 3,3 TL'ye kadar çıkarıldı. Eskişehir, Bilecik, Yenişehir'de diktirdiğimiz bahçelerden aldığımız ürünlerle salçamızı yapıyoruz. Türkiye genelinde gıdanın önemli olmasından dolayı devletin radikal kararlar alması gerekiyor. Ürün planlaması yapması gerekiyor. Önümüzdeki yıllar neler olacak' Karpuz dilimle alınırken, şimdi karpuz tarlada kalıyor. Bu istikrarı sağlamak için ürün planlaması gerekiyor. Tarım sanayisi oluşturulması gerekiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi ürün alma garantisini sağlaması gerekiyor. Çiftçi bu şekilde hem üretimi hem de kaliteyi artırır. Tarıma önem verilmeli. Türkiye böylelikle kazanır. Türkiye de normal üretim yapılırsa, 150 milyon insanı besleyecek kapasitemiz var? diye konuştu.

'İNEGÖL'DE TARIM SANAYİ DE KURULMASI GEREKİYOR'

Biber salçası ihracatından bahseden Uğur, 'Ukrayna- Rusya savaşı gıdayı da etkiledi. Hollanda, bu yıl geçen yıla göre ihracatımızı yüzde 50 artırmamızı istiyor. Bunu sağlamak hemen olmuyor. Eğer yapabilirsek, talebin büyük kısmını sağlarız diye düşünüyoruz. Bu sene hedefimiz 1400 ton biber salçası ihracatı. Adana'dan bile biber alıyoruz. Yine döviz getirisi olarak 1 milyon doların üzerine çıkarız diye düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.