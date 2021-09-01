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SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor - Son Dakika

SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor

01.09.2021 10:46

SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyorİSTANBUL,(DHA)- Milli ve yabancı yüzücüler, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Taşucu'ndan Girne'ye; Akdeniz'in sularında barış için kulaç atacak.

SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor

İSTANBUL,(DHA)- Milli ve yabancı yüzücüler, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Taşucu'ndan Girne'ye; Akdeniz'in sularında barış için kulaç atacak.

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çift yönlü yüzülen ve Akdeniz Barış Parkuru olarak adlandırılan organizasyonla, yabancı ve milli yüzücüler 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Taşucu'ndan Girne'ye yüzecek. 31 Ağustos'ta Taşucu'ndan başlayacak olan organizasyonun, su ve hava koşullarına göre 1 ya da 2 Eylül'de Girne'de tamamlanması öngörüyor. Bu etkinlik ile Akdeniz'in barış ve güven içinde yüzülebilecek bir yer olduğunun gösterilmesi, KKTC ve Türkiye'nin turizm açısından tanıtımı, yüzme sporunun geliştirilmesi, Türkiye'nin açık sularının uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor.

YÜZÜCÜLER İÇİN AKDENİZ'DE ALTERNATİF PARKUR

Akdeniz Barış Parkuru etkinliğiyle yüzücüler için dünyada Cebeli Tarık Boğazı, Manş Denizi gibi parkurlara alternatif yeni parkur oluşturulması da hedefleniyor. Yaklaşık 100 km uzunluğa sahip ve oldukça zorlayıcı olan parkur, yılın 10 ayı yüzülebilecek su sıcaklığına sahip olmasıyla açık su yüzücüleri için bölgede yeni bir alternatif oluşturuyor.

WOWSA'DAN BARIŞ PARKURU'NA YILIN PERFORMANS ÖDÜLÜ

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı daha önce; 2019 yılında Mersin-Girne, 2020 yılında da Girne-Mersin arasında "Barış Parkuru" adıyla yüzme gerçekleştirdi. Barış Parkuru geçişi, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 'Yılın Performansı' oylamasında ikinci oldu.

KANO YÜZÜCÜLERİ İLK KEZ KATILACAK

Bu yıl yapılacak Barış Parkuru geçişine, milli yüzücülerin yanı sıra 5 farklı ülkeden 7 yabancı sporcu da katılacak. Etkinliğe, bu yıl kano yüzücüleri de ilk kez katılacak. Sporcular, Girne'ye ulaşmalarının ardından, KKTC'nin tarihi ve turistik mekAnlarını da ziyaret ederek, tanıtım amaçlı etkinliklere katılacak.

SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor
SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor
SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor
SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor

Dünya Barış Günü, Akdeniz, Taşucu, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor - Son Dakika


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