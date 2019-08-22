Son Dakika Haberleri: Kulaçlar kadına şiddete karşı
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Kulaçlar kadına şiddete karşı

1 saat önce

Kadına Şiddete Hayır! demek için yola çıkan EGİAD ve proje ortakları, 6 yüzücü ile önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirecek.

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Altı açık su yüzücüsü, Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin desteği ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nın işbirliği ile kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ortak bir proje kapsamında Çeşme'den Seferihisar'a kadar yüzecek.

İki önemli STK ve proje ortakları, Kadına Şiddete Hayır Demek için Çeşme Marina'dan Seferihisar Marina'ya 24 saat boyunca yüzecek olan 6 sporcuyu destekleme kararı aldı.

"Gücün ve cesaretin var ise, Kadına Değil Kendine Meydan Oku" Sloganıyla kendi alanlarında önemli başarılara imza atan ve görev yaptıkları şirketlerin üst düzey yöneticiliklerinde bulunan 3'ü erkek 6 kişilik ekip, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 1'er saat arayla 24 saat boyunca Çeşme Marina'dan Seferihisar Marina'ya kadar yüzecek. Daha önce Türkiye ile Yunan adaları arasında, Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nda yüzen ekip üyeleri, 24 Ağustos'ta 80 km uzunluğundaki parkuru geçecekler. "Kadına değil, Kendine Meydan Oku" sloganıyla yüzecek olan ekibin başlarındaki bonelerde ise şiddet gören kadınların isimleri yazacak.

Seferihisar, Marina, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:25 Kaynak: Bültenler
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