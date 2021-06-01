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Kulaçlar sağlık çalışanları için Karadeniz'de atılacak - Son Dakika

Kulaçlar sağlık çalışanları için Karadeniz'de atılacak

01.06.2021 13:56

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya-Türkiye Uluslararası Karadeniz 320 kilometre Açık Deniz Yüzme Maratonu'nda kulaçların sağlık çalışanları için atılacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya-Türkiye Uluslararası Karadeniz 320 kilometre Açık Deniz Yüzme Maratonu'nda kulaçların sağlık çalışanları için atılacağını söyledi.

Kasapoğlu, 2021 Rusya-Türkiye Uluslararası Karadeniz 320 kilometre Açık Deniz Yüzme Maratonu ekibini bakanlık merkez binada ağırladı.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, son süreçte pek çok branşta milli sporcuların önemli başarılara imza attığına işaret ederek, "Bunun heyecanını, gururunu yaşıyoruz. İnşallah sporcularımız 60'dan fazla branşta ülkemizi, milletimizi gururla büyük bir heyecanla temsil etmeye devam edecek." dedi.

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığını hatırlatan Kasapoğlu, "İkinci kez bir Türk takımın şampiyon olması bizlere ayrı bir gurur yaşattı. Anadolu Efes camiasını, sporcularımızı, yöneticilerini, teknik ekibi, Ergin hocamızı canı gönülden kutluyorum. Basketbolda yeni başarıları, yeni kadrolarla, gençlerle inşallah bu güzel başarıları örnek alarak gelişecek yeni dev adamlarla daha da yukarılara taşıyacağız. Buna inancımız tam." diye konuştu.

Ayşe Begüm Onbaşı'nın da aerobik cimnastikte dünya şampiyonu olduğunu anımsatan ve milli sporcuyu tebrik eden Bakan Kasapoğlu, yüzme branşında da son dönemde önemli gelişim kaydedildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Yüzmede geldiğimiz nokta, son yıllarda gelinen süreç, apayrı bir heyecanı, sevinci bizlere gösteriyor. Amacımız bu çıtayı daha yukarılara taşımak. Çünkü biz genç bir ülkeyiz. Dünyanın en genç ülkelerinden biri Türkiye. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Gençliğimizi doğru anlamda yönlendirme, yeteneklerimizi keşfedip doğru bir şekilde onları yetenekleri doğrultusunda yarınlara hazırlama, elbette Bakanlık olarak en önemli gördüğümüz konulardan biri."

Bakan Kasapoğlu, bu yaz olimpiyatlar ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın düzenleneceğine değinerek, "Bununla beraber sporcularımızın pek çok branşta katıldıkları müsabakalar var. Sporcularımızın her birinin yanında olmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki sporun birleştirici gücüyle bütün dünyaya Türkiye'nin her alandaki güçlü mesajını hep birlikte vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı ciddi şekilde etkilediğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Her alanda etkilerini gördüğümüz bir süreç. Biz bu süreci spor camiası açısından asla irtifa kaybı değil, fırsata dönüştürme vesilesi olarak gördük." değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük özveriyi sağlık çalışanlarımız gösterdi"

Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere şifa dileyen Kasapoğlu, bu süreçte en büyük özveriyi, fedakarlığı sağlık çalışanlarının gösterdiğini vurguladı.

"Sağlık çalışanlarına minnet borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Onlar tüm insanlık için birer kahraman." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Onlarla ilgili farkındalığı artırmak da açıkçası insanlık olarak bizlerin onurlu bir vazifesi. İşte bugün sağlık çalışanlarına olan minnetimizi, şükranlarımızı ifade etmek için büyük bir adım atıyoruz. Bu anlamda yüzücülerimizin Karadeniz'de Giresun-Soçi arasında atacağı kulaçlar, sağlık çalışanları için olacak. İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübünün düzenleyeceği, birlikte gerçekleştireceğimiz dünyanın en büyük açık deniz maratonunda kulaçlar sağlık çalışanlarımız için atılacak. 320 kilometrelik rekor bir mesafe yüzülecek, 100 ila 120 saat kesintisiz maraton olacak. İki ülkeden dünya şampiyonları, farklı meslek grupları katılacak."

Kasapoğlu, "Aynı zamanda Türkiye-Rusya dostluğunu da sembolize eden önemli bir maratonu sporcularımız yüzecek. Bu çerçevede özellikle Sayın Bakanımız Kürşad Tüzmen, İstanbul Yıldızlar Kulübünün değerli ekibine, yüzücülere, Giresun halkına, gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yüzme branşına önem verdiklerinin altını çizen Kasapoğlu, Bakanlık olarak yüzme seferberliği başlattıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüzme öğrenmek isteyen herkese kapımız açık. Pandemi sonrası yine bir spor seferberliğiyle yüzme listemizin en ön sırasında yer alacak. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projemiz çerçevesinde yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz. Bu konuda iddialıyız. Cumhuriyet tarihinin en modern havuzlarına sahibiz. Yeni havuzlar inşa ediyoruz. Pandeminin negatif etkilerini azaltma yönünde de yüzmenin önemli bir araç olduğunu da bu vesileyle ifade ediyorum. Yüzme öğrenmek isteyen herkesi bakanlığımızın tesislerine davet ediyorum. Yüzmeyi öğretmenin yanında yeni yüzücüleri keşfedeceğiz. Biz sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz."

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ise şunları kaydetti:

"Geçen sene Anamur'dan Girne'ye 93 kilometrelik bir maraton yaptık. O maratonu yine zor şartlar altında yapmıştık. Çıkartmanın olduğu gün Kıbrıs'a ulaşmıştık. Aradan geçen zaman zarfında sağlık çalışanlarının bizlerden de çok daha ciddi maratoncu olduklarını gördük. Onlar gece gündüz özverili bir şekilde evlerini, çocuklarını bıraktılar insanlara yardım etmeye çalıştılar. Bu yapacağımız etkinliği genişleterek 320 kilometrelik dünyada eşi benzeri olmayan maratona çevirdik. İsmini de sağlık çalışanları ve dostluk maratonu olarak belirledik. 320 kilometrelik mesafeyi, çok değerli milli sporcularımız ve Rus milli sporcularla dostluk havasında tamamlamaya çalışacağız. Zorlu bir yarış."

Dünyanın en büyük açık deniz maratonu

Maraton, Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile dünya master yüzme şampiyonu Ahmet Nakkaş, dünya soğuk su şampiyonu Hamza Bakırcıoğlu'nun da yer aldığı açık su tecrübesi olan Türk-Rus sporcuların bulunduğu bayrak takımı tarafından yüzülecek.

Dünya sağlık çalışanları ve dostluk için kulaçların atılacağı 320 kilometrelik organizasyon, dünyanın en büyük açık deniz maratonu olacak.

Maratonun, 12-20 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi ve hava şartlarına göre 4-5 gün sürmesi planlanıyor.

Kulaçlar sağlık çalışanları için Karadeniz'de atılacak
Kulaçlar sağlık çalışanları için Karadeniz'de atılacak
Kulaçlar sağlık çalışanları için Karadeniz'de atılacak
Kulaçlar sağlık çalışanları için Karadeniz'de atılacak

Karadeniz, Türkiye, Rusya, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kulaçlar sağlık çalışanları için Karadeniz'de atılacak - Son Dakika


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