Kulaçlar şiddet gören kadınlar için

İZMİR'de 6 açık su yüzücüsü, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla Çeşme'den Seferihisar'a kulaç atmaya başladı. Yaklaşık 24 saat boyunca 80 kilometre mesafe katedecek olan yüzücüler, başlarına taktığı bonelerde de şiddet gören kadınların isimlerini taşıyor.

İzmir'de, 6 açık su yüzücüsü, Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin(EGİAD) desteği ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nın (EÇEV) işbirliği ile 'kadına şiddete' karşı farkındalık yaratmak amacıyla Çeşme'den Seferihisar'a doğru kulaç atmaya başladı. Eski milli yüzücüler Senem Ülker ve Ayşin Oya Bekbay'ın yanı sıra eczacı Seda Kansuk, bir şirketin üst düzey yöneticisi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk ve bilgisayar mühendisi Uğur Doğan'dan oluşan ekip, sabah saatlerinde Çeşme'de toplandı. Toplanma alanına 'Kadına değil kendine meydan oku' yazılı tişörtlerle gelen ve başlarına taktıkları bonelerde de şiddet gören kadınların isimleri yazan yüzücüler, dönüşümlü olarak 1'er saat yüzerek, 80 kilometre mesafe katedecek. Gece boyunca kulaç atmayı sürdürecek olan yüzücülere bir ışık kaynağı ile destek verilecek.