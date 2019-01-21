Son Dakika Haberleri: Kulaçlar Sokak Hayvanları İçin Atılacak

Kulaçlar Sokak Hayvanları İçin Atılacak

36 dakika önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 24 Şubat Cumartesi günü 13'üncüsü düzenlenecek olan Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, bu yıl sokak hayvanları adına yapılacak.

Kulaçlar Sokak Hayvanları İçin Atılacak, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 24 Şubat Cumartesi günü 13'üncüsü düzenlenecek olan Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, bu yıl sokak hayvanları adına yapılacak. Üç yüzücü, maraton öncesi antrenman yaptı.

Datça Belediyesi'nin organizasyonunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve gönüllülerin katkıları ile ilçe merkezindeki Kumluk Plajı'nda, 'Şiddeti değil, sokak hayvanlarını besle' sloganıyla gerçekleştirilecek olan maraton için geri sayım başladı. Kumluk Plajı'nda 24 Şubat'ta saat 11.00'de başlayacak olan maraton, Kumluk Plajı- Fener Adası arasındaki 5 kilometrelik uzun parkur ve Kumluk Plajı-İskele arasındaki 1,5 kilometrelik kısa parkurda gerçekleştirilecek. Datça'da maratonun yapılacağı Kumluk Plajı, bir okulun kazan dairesinden sızan yakıtın denize ulaşması nedeniyle bir süre önce kirlilik tehlikesi atlatırken, alınan önlemlerle eski güzelliğine kavuştu. Datçalı 3 yüzücü, Kumluk Plajı'nda denize girip antrenman yaptı. Denizin mavi sularında kulaç atan yüzücüler, yüzme meraklılarını maratona davet etti.

'DIŞARIDA ÜŞÜYEN DENİZE GİRSİN'

Maratonun düzenleyicilerinden yüzücü Necati Sağır (72), Datça'nın kısa bir süre önce büyük bir kirlilik tehlikesi atlattığını hatırlatarak, "Bir okulumuzun kazan dairesinden sızan çok az miktardaki yakıt, yağmur suyu kanalından Kumluk Plajı'na ulaşmıştı. Neyse ki alınan tedbirler sayesinde yakıtın denize yayılması önlendi. Deniz temizlendi. Şimdi pırıl pırıl, herhangi bir sorun yok. Yüzücüleri bekliyoruz. Su sıcaklığı bugün 18 derece ve dışarıda ise hava 16 derece civarında. Dışarıda üşüyen denize girebilir. Biz öyle yapıyoruz, üşüyünce denize girip ısınıyoruz. Bu yıl kış yüzme maratonunun teması sokak hayvanları olacak. Sokak hayvanlarına sahip çıkalım, onları koruyalım" dedi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:26 Kaynak: DHA

Muğla, Datça, Güncel
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