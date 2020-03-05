Kulaçlarını milli takıma seçilmek için attılar - Son Dakika
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Kulaçlarını milli takıma seçilmek için attılar

6 saat önce

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası başladı.

Kulaçlarını milli takıma seçilmek için attılar, System.String[]

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası başladı. Şampiyona da, 117 görme engelli sporcu milli takıma seçilebilmek için kulaç atacak.


Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası Kayseri'de başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda başlayan yarışlara farklı spor kulüplerinden 117 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın da izlediği müsabakalarda, yüzücüler milli takıma seçilebilmek için kulaç attı.


Şampiyona hakkında bilgiler veren Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Burada başarılı olan sporcularımızı milli kamplara alıp daha sonra uluslararası müsabakalarda bu sporcularımızı ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri için federasyon olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yüzme şampiyonasını genellikle Alanya'da yapıyorduk. Bu yıl Kayseri'de yapıyoruz. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak şunu önemsiyoruz; ülkemizin bütün illerinde faaliyetlerini yaparak görme engellilerin neler yapabildiğini, nasıl mücadeleler içerisinde olduğunu halkımıza göstermek istiyoruz. Bu çabanın bir örneği olarak da bu yıl Kayseri'de yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:19 Kaynak: İHA
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