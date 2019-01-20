Son Dakika Haberleri: Kulaçlarıyla Engeline Meydan Okuyor

Kulaçlarıyla Engeline Meydan Okuyor

45 dakika önce

Yozgat'ta doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan 11 yaşındaki Muhammet Enes Sarı, yüzmedeki azmiyle dikkati çekiyor.

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan 11 yaşındaki Muhammet Enes Sarı, yüzmedeki azmiyle dikkati çekiyor.

Bir spor aktivitesinde yer alması amacıyla 3 yıl önce doktor tavsiyesiyle yüzme kurslarına katılan Muhammet Enes, attığı kulaçlarla engeline meydan okuyor.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenecek Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonasında sınıflandırma seçmelerine hazırlanan Muhammet Enes, seçmeleri kazanıp ardından milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

Yozgatlı dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kendisine örnek alan minik yüzücü, yüzmede Yozgat'ı ve Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Haftada üç gün birer saat Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda yarışmaya hazırlanan Muhammet Enes, Aksaray'dan mutlu dönmeyi arzuluyor.

Beşinci sınıf öğrencisi Muhammet Enes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

Aksaray'da düzenlenecek yarışmaya hazırlandığını aktaran Muhammet Enes, "Milli takım kamplarına katılmak için antrenmanlarda her gün 30 tur yüzüyorum." dedi.

Yüzme dışında bazen futbol ve masa tenisi oynadığını ifade eden Muhammet Enes, "Hedefim milli takıma katılmak, dünyada Türkiye'yi ve Yozgat'ı temsil etmek." diye konuştu.

Minik sporcunun antrenörü İlker Sefa Onuş da Muhammet Enes'e önce serbest sitili, sonra da sırt üstü sitilini öğrettiklerini belirtti.

Onuş, "Aksaray'da düzenlenecek yarışmaya hazırlıyoruz. Sporcumuz bu iki sitili de rahatlıkla yüzebiliyor. Önce Aksaray'da sınıflandırmaya girmesi gerekiyor, oraya girdikten sonra biz Enes'in gayet başarılı bir şekilde Yozgat'ı temsil edeceğini düşünüyoruz. Hedeflerimiz büyük, Yozgat'ın değerli sporcusu Rıza Kayaalp gibi ülkesinin adını Avrupa'da ve dünyada duyurmasını istiyoruz. Tek gayemiz Muhammet Enes'in mutlu bir şekilde yüzmesi." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:39 Kaynak: AA

Aksaray, Yozgat, Muhammet Enes, Spor
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