İşitme engelli bebek, babasının sesini ilk kez duyunca büyük bir korku yaşadı

Kuzey Carolina'nın Fayetteville şehrinde yaşayan küçük Nellie Rosales, mikroti ve atrezi nedeniyle bir kulağı tamamen duymamaya başladı. Diğer kulağının çok az duyduğu Rosales, işitme cihazı sayesinde babasının sesiyle tanıştı. Küçük kızın babasının sesine verdiği tepki büyük ilgi gördü.

BÜYÜK KORKU YAŞADI

Mikroti ve atrezi nedeniyle duyma problemi yaşayan 11 aylık Nellie Rosales'e "Bone anchored hearing solution" adlı bir işitme cihazı takıldı. Küçük Rosale ilk kez babası Jacob'un sesini net bir şekilde duydu. Nellie'nin babasının sesini duyduğu anlar kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı. Küçük kızın duyduğu ses karşısında yaşadığı korku göze çarptı.

"KIZIM CİHAZA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ALIŞTI"

Doktorlar tarafından takılan cihaz, hastaların kafataslarından gelen titreşimleri kullanarak ses iletmeyi sağlıyor ve kulak kanalını ulaşmasına olanak tanıyor. 28 yaşındaki baba Jacob Rosales şunları söyledi: 'İşitme cihazı olmadan önce zordu. Onunla konuştuğumda her seferinde başını çevirirdi böylece beni duyabilirdi. İlk kez beni duyduğunu görmek nefesimi kesti. Baba Jacob kızının cihaza bir kaç gün içinde alıştığını söyledi.