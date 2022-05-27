Kulağına kene yapışan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kulağına kene yapışan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı

27.05.2022 19:21
Kulağına kene yapışan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı

Malatya'da kulağına kene yapışan 5 yaşındaki küçük kız, hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da kulağına kene yapışan 5 yaşındaki küçük kız, hastaneye kaldırıldı.

Olay, 17.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karın ağrısı şikayeti olan 5 yaşındaki Asel Özdemir'in kulağına yapışmış halde bir keneyi gören babası bir yakınının özel aracı ile Asel'i Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle küçük kızın kulağındaki kene alınırken, Asel Özdemir'in hastanedeki tetkiklerine devam edildiği belirtildi.

Olayla ilgili açıklamada bulunan küçük kızın babası Aliseydi Özdemir, keneyi küçük kızın karın ağrısı şikayetinde bulunması sonrasında fark ettiklerini belirterek, tetkikler sonrası Asel'in taburcu edilmesini beklediklerini söyledi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Şahnahan, Malatya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kulağına kene yapışan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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