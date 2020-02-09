Kulağındaki tümörden kurtulmak isteyen Hataylı çiftçiye yardım eli uzandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulağındaki tümörden kurtulmak isteyen Hataylı çiftçiye yardım eli uzandı - Son Dakika

Kulağındaki tümörden kurtulmak isteyen Hataylı çiftçiye yardım eli uzandı

7 saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan ve 7 yıldır hemanjiom (damar tümörü) hastalığı ile mücadele eden Muharrem Yılmaz'ın, Hatay Valiliğinin girişimiyle tedavisine başlandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan ve 7 yıldır hemanjiom (damar tümörü) hastalığı ile mücadele eden Muharrem Yılmaz'ın, Hatay Valiliğinin girişimiyle tedavisine başlandı.

Kulağını saran ve sık sık kanayan tümörden kurtulmak isteyen 33 yaşındaki Yılmaz, derdine çare bulunması için 4 Şubat'ta, Anadolu Ajansı (AA) aracılığıyla yetkililere seslendi.

Bunun üzerine Hatay Valiliği tarafından, Yılmaz'ın tedavisi için İl Sağlık Müdürlüğüne talimat verildi.

Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan Yılmaz, bir an önce iyileşeceği günü bekliyor.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 yıldır rahatsızlığı nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini söyledi.

Kulağını saran tümörün kanamaya da neden olduğunu ve yaşamında zorlandığını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Günlük yaşamımı etkiliyor, topluma çıkamıyorum, çekiniyorum. Daha önce Adana'ya, Ankara'ya gittim, orada damara dolgu yaptılar ancak sonucu olumlu olmadı. Özel bir hastanede 60 bin liraya ameliyat oldum ancak bir ay sonra hastalığım tekrarladı. Bize telefon geldi, 'ilgileneceğiz' dediler. Sağ olsunlar Erzin Kaymakamlığı ve Hatay Valimiz 'konunun üzerinde duracağız' dediler. Bu beni çok sevindirdi. Bundan sonraki tek beklentim iyileşmek."

"Gerekli yönlendirmelerin yapılmasına karar verdik"

Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu, hastanın Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın talimatıyla kendilerine yönlendirildiğini dile getirdi.

Bunun üzerine hastanede Yılmaz'ın ilgili branşlarda muayenelerini yaptırdıklarını aktaran Bayrakçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce yapılmış olan işlemlerle birlikte değerlendirilerek hastamıza yapılması gereken tüm hususlarla ilgili tedavilerinin ve daha sonraki işleyişlerle ilgili de gerekli yönlendirmelerin yapılmasına karar verdik. İleri merkez gerekiyorsa ileri merkeze de gönderdiğimizde yine gerekli bilgilendirmeleri hastamıza yaparak, yardımcı olmaya ve yapılması gereken her hususu da yapmaya karar verdik."

Bayrakçıoğlu, damar tümörü hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Bu, kulak bölgesinde olduğu için kulak burun boğaz, kalp damar cerrahisi ve plastik cerrahinin, yani 3 uzmanlık alanının birlikte müdahale etmesi gereken bir alan. İnşallah hastanemizde gereken tüm müdahalelerde bulunup, gerekli yönlendirmeleri de hastamıza yapacağız."

Kulağındaki tümörden kurtulmak isteyen Hataylı çiftçiye yardım eli uzandı

Hatay Devlet Hastanesi, Muharrem Yılmaz, Erzin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:23 Kaynak: AA
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