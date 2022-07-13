Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı neden olur? - Son Dakika
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Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı neden olur?

13.07.2022 11:07
Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı neden olur?

Her yaş grubunda gözlemlenen kulak ağrısı, günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Tıbben adı otalji olan kulak ağrısı, kulağın kendisinden kaynaklı olabileceği gibi başka rahatsızlıklarında habercisi olabilmektedir. Kulak ağrısı problemi yaşayan kişiler son dönemde internette "Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısının sebepleri nelerdir?" gibi soruları aratmaktadır.

Pek çok kişinin gündelik hayatında yaşayabileceği ve yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıklardan olan kulak ağrısının beraberinde kulakta tıkanıklık, akma, işitme kaybı, kaşıntı gibi sıkıntılar da gözlemlenebilmektedir. Bu problemlerin kesin çözümü doktor tedavisi olsa da evde uygulayabileceğimiz basit çözümler ile kulak ağrısını hafifletebilir, kulak ağrısına sebep olan etkenleri ortadan kaldırabiliriz.

KULAK AĞRISI NEDİR?

Kulak ağrısı bebek 6 aylık olduktan itibaren ölene dek her yaş grubunda gözlemlenen ve kulak bölgesinde sızlama, ağrı, acı hissi gibi olgu verilen genel addır. Tıbben "Otalji" de denen kulak ağrıları genellikle enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır.

KULAK AĞRISININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kulak ağrılarının gerçekleşmesinde enfeksiyonların haricinde kulağı sert cisimlerle temizlemek, kulağa sıvı kaçması, kulak kirliliği, iltihapanma, basınç değişkenliği, boğaz yolu enfeksiyonları ve sinüzit gibi etkenlerde kulak ağrısının sebepleri olabilir. Kulak ağrısı yaşamamak için öncelikle duş alırken kulağınıza su kaçmasını engellemelisiniz. Duş alırken kulak tıkacı kullanmak bu konuda size yardımcı olacaktır. Kulak temizliğini düzenli bir şekilde yapmanız ve kulaklarınızı temiz tutmanızda kulak ağrısına engel olacak önemli bir diğer noktadır. Bunun haricinde kulak pamuğu ve benzeri temizleme ürünlerinin kullanımında oldukça dikkatli olmalısınız. Kulak temizleyicilerin kulak deliğinizden daha küçük ve yumuşak olmasına özen gösterin. Kulak temizleme sırasında aşırı sert ve dikkatsiz davranmanız halinde kulak zarına zarar verebilirsiniz.

Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı neden olur?

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kulak ağrısında öncelik olarak doğru teşhis için uzman tavsiyesi almanızı öneririz. Ancak uzmana başvuracak durumunuz yok ve kulak ağrısı problemi yaşıyorsanız evde uygulayacağınız basit yöntemler ile kulak ağrınızın azalmasını sağlayabilirsiz.

Gliserin

Tıkanıklık kaynaklı ağrılar için kullanılan gliserin, bir veya iki damla damlatılması halinde kulağın içerisindeki kirlerin yumuşamasını sağlayacak ve ağrıların azalmasına yardımcı olacaktır.

Sarımsak ve Susam yağı

Enfeksiyon ve iltihaplanmalara karşı faydalarıyla bilinen sarımsak, susam yağıyla karıştıktan sonra kulak ağrılarının geçmesinde oldukça yararlı olmaktadır. 2 diş sarımsağı havanda iyice ezdikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı susam yağı katıp iyice karıştırın. Oluşan karışımda 1-2 damla kadar kulağınıza uygulayın. Diş sarımsak bulamıyorsanız yerine sarımsak yağı da kullanabilirsiniz.

Alkollü Pamuk

Alkollü pamuk yöntemi özellikle yaz aylarında kulağa kaçan su ve sıvıların oluşturduğu ağrıya iyi gelmektedir. Pamuğu kolonya veya benzeri uçuculuktaki alkol içeren sıvıyla ıslatın çok sulu olmayacak ve kulağın içerisine kaçmayacak şekilde ağrı yapan kulağa tıkaç şeklinde uygulayıp gece o şekilde uyuyun. Sabah kalktığınızda ağrının geçtiğini ve kulaktaki sıvının pamuğa geçtiğini göreceksiniz.

Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı neden olur?

Soğan Suyu

Antibakteriyel özelliği ile birçok rahatsızlıkta kullanılan soğan kulak ağrıları içinde oldukça etkili bir yöntemdir. Bir soğanı ikiye bölüp havan yardımıyla iyice ezin. Ezilen kısmı süzgeçten geçirerek suyunu ayırın. Çıkan soğan suyundan 1-2 damlayı kulağınıza damlatın. Kulak ağrısının azaldığını göreceksiniz.

Zeytinyağı

Halk arasındaki en etkili ve bilinen yöntem olan zeytinyağından 1-2 damla kulak içerisine damlatmanız halinde kulak ağrısının hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Nane

Antiseptik özelliği ile bilinen nane, kulak ağrılarına da iyi gelmektedir. Taze nane yapraklarını bir miktar suya atıp kaynatın, kaynadıktan sonra soğumasını bekleyip, süzün. Elde ettiğiniz karışımın en fazla 2 damla olacak şekilde kulağınıza uyguladığınızda kulağınızdaki ağrının hafiflediğini göreceksiniz.

Bütün bunların dışında kulak ağrısında doğru teşhis çok önemlidir. Kesin tanı ve tedavi için öncelikli olarak uzman tavsiyesi almanızı öneririz.

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