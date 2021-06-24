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Kulak Çınlamasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kulak Çınlaması Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika

Kulak Çınlamasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kulak Çınlaması Nedenleri ve Tedavisi

24.06.2021 22:39
Kulak Çınlamasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kulak Çınlaması Nedenleri ve Tedavisi, System.String[]

Kulak çınlaması Tinnitus olarak da adlandırılır. Kulak çınlamasının birçok nedeni olabilir.

Kulak çınlaması Tinnitus olarak da adlandırılır. Kulak çınlamasının birçok nedeni olabilir. Kulak burun boğaz doktorları tarafından kulak çınlaması nedenleri teşhis edilmektedir.

Kulak Çınlamasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Susam Yağı

Kulak çınlaması eğer iltihap sonucu ortaya çıkmışsa doğal tedavi yöntemi olarak susam yağı tercih edebilirsiniz. Susam yağı tam anlamıyla bir iltihap kurutucudur. Kulakta çınlamaya neden olan her türlü oluşumu ortadan kaldırır. Susam yağını günde iki defa yapabilirsiniz. Günde 2 defa olmak üzere iki kulağınıza da 5 damla damlatarak kulak çınlaması şikayetinden kurtulabilirsiniz.

2) Elma Sirkesi

Kulaktaki her türlü bakteri ve virüs oluşumunu yok eden elma sirkesi çok faydalı bir sirkedir. Elma sirkesi kulak çınlamasına birebir olarak bilinmektedir. Günde 3 ya da 5 damla olmak üzere kulağınıza damlatabileceğiniz elma sirkesi duyma sorununa da oldukça iyi gelmektedir. Elma sirkesi kulakta her türlü iltihabın yok edilmesini sağlar. Bundan dolayı elma sirkesi çınlayan kulak için birebir olarak kabul edilir ve tercih edilir.

3) Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı da yine kulak çınlaması tedavisinde kullanılmaktadır. Doğal bir iltihap kesici ve mikrop öldürücü olarak bilinen Hindistan cevizi yağı kulakta ki her türlü kötü oluşumun önüne geçer. Hindistan cevizi yağını günde 1 defa olmak üzere kullanabilirsiniz. Kulak çınlamasının azaltılması ve yok edilmesi için Hindistan cevizi yağı doktorlar tarafından da ısrarla önerilmektedir. Kulak kanalı içerisinde her türlü zararlı oluşumun önüne geçecek olan Hindistan cevizi yağı bundan dolayı çok tercih edilir.

4) Zeytinyağı

Kulak çınlamasını doğal yollardan geçiren bir diğer yağ ise zeytinyağıdır. Zeytin yağı doğal olarak bir antioksidan olarak bilinmektedir. Dolayısıyla zeytinyağını kulağınızın içine damlatarak kısa süre içerisinde kulak çınlaması şikayetinden kurtulabilirsiniz. Uzman bitki doktorları tarafından zeytinyağı kulak içerisine en fazla 3 damla olacak şekilde damlatılmasını önermektedirler.

5) Fesleğen Yaprağı

Kulak çınlaması için de yine alternatif olarak tercih edebileceğiniz bir diğer doğal tedavi yöntemi ise fesleğen yaprağıdır. Fesleğen yaprağını öncelikle bir miktar ısıtmanız gerekmektedir. Fesleğen yaprağını ısıttıktan sonra kulağınızın içerisine iki damla olacak şekilde damlatın. Bu şekilde günde 2 defaya mahsus olmak üzere fesleğen yaprağı tedavisini uygulayabilirsiniz.

Kulak Çınlaması Nedenleri

1 Kulak İltihabı

Kulağın içerisinde çeşitli nedenlere bağlı olmak üzere iltihap oluşumu gözlemlenmektedir. Kulak iltihabı sonucunda kulak çınlaması doğal olarak ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı kulak iltihabının mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

2) Tıkaç Kullanımı

Özellikle yaz aylarında denize girmek için kulak tıkacı kullanımı sonucunun bir yan etkisi olarak kulak çınlaması ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı kulak tıkacını uzun süre kullanmamak çok önemlidir.

3) Şeker

Şeker hastalığının sonucunda da yine kulak çınlaması görülmektedir. Şeker hastalığının doğal bir sonucu olarak kulak çınlaması görülmektedir.

Kulak Çınlaması Tedavisi

Kulak çınlaması tedavisi için doktorlar tarafından bir takım kulak damlaları verilmektedir. Kulak damlaları doğrudan kulak çınlamasına neden olan kulak içi iltihapları yok eder. Doktor tarafından verilen bu ilaç ile birlikte kısa süre içerisinde çınlama şikayetinden kurtulabilirsiniz.

Kulak Çınlamasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kulak Çınlaması Nedenleri ve Tedavisi

Zeytinyağı, India, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kulak Çınlamasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kulak Çınlaması Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


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