Üye Girişi
Kulak Kaşıntısına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kulak Kaşıntısı Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika

Kulak Kaşıntısına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kulak Kaşıntısı Nedenleri ve Tedavisi

24.06.2021 22:44
Kulak Kaşıntısına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kulak Kaşıntısı Nedenleri ve Tedavisi, System.String[]

Kulak kaşıntısı pek çok farklı nedene bağlı olarak gelişebilir.

Kulak kaşıntısı pek çok farklı nedene bağlı olarak gelişebilir. Özellikle boğaz iltihabı, soğuk algınlığı ve alerji nedeni ile kulak kaşıntısı oluşabilir. Kulak kaşıntısının nedenine bağlı olarak tedavi yöntemi belirlenir.

Kulak Kaşıntısına Ne İyi Gelir?

Kulak kaşıntısı çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kişide oluşan kulak kaşıntısında mutlaka belirtiler ortaya çıkınca doktora gitmek gerekmektedir. Ayrıca evde denenen bazı yöntemler ile kulak kaşıntısı da giderilebilir. Sirke, sarımsak yağı, Hindistan cevizi yağı ve Çay ağacı yağı da kulak kaşıntısına çok iyi gelecektir. Kulak kaşıntısı olmaması için kişisel hijyene çok dikkat edilmelidir. Özellikle her duş alınmasının ardından kulak kiri nazik bir şekilde kulak pamuğu ile temizlenmelidir. Zeytinyağı da kulak kaşıntısına iyi gelecektir.

Kulak Kaşıntısı Nasıl Geçer?

Kulak temizliğine dikkat edildiğinde kulak kaşıntısı sorununun önüne geçilir. Ayrıca her banyo sonrası kulak pamuğu ile kulak içi temizlenebilir. Beyaz sirke ve ya elma sirkesi bir pamuğa damlatılır. Daha sonra kulak içi ve dışı temizlenir. Sirke antiseptik özelliği sayesinde kulak kirlerini de ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca sarımsak yağı ile kulak da temizlenebilir. Sarımsak yağı kulak içinde ve dışında oluşan yağı giderecektir. Kulak kaşıntısını gidermek için Hindistan cevizi yağı kullanılmaktadır. Hindistan cevizi yağı su ile seyreltilerek kulak içi ve dışı temizlenir.

Kulak Kaşıntısı Nedenleri Nelerdir?

Kulak kaşıntısı günümüzde en çok görülen problemlerden bir tanesidir. Bazı durumlarda çeşitli nesneler kulağa yapışarak kulak kanalını tıkayabilir. Kaşınmanın en yaygın nedeni ise sinirsel bir alışkanlık, mantar enfeksiyonu ve ya yeni bir enfeksiyon olabilir. Dermatit gibi bazı cilt hastalıkları da kulak kaşıntısına neden olabilir. Özellikle alerjisi olan kişilerde kulak kaşıntısı ile karşılaşmak mümkün olur. Şiddetli ve sürekli kulak kaşıntılarında mutlaka hekime görünmek gerekir.

Kulakların tahriş olması nedeniyle kulak kaşıntısı meydana gelebilir. Ayrıca çeşitli cilt enfeksiyonları nedeniyle kulak kaşıntısı da olabilir. Alerji ve soğuk algınlığı da kulak kaşıntısının en önemli nedenleri arasında gösterilebilir. Kış mevsiminde soğuk algınlığı yaşanmasında kulak kaşıntısı oluşacaktır. Kulak kaşıntısının en önemli nedenlerinden birisi de boğaz iltihabı olarak görülebilir. Travma geçirilmesi durumunda da kulak kaşıntıları oluşacaktır. Yüksek ses ile müzik dinlenmesi de kulak kaşıntılarına neden olmaktadır. Kuru cilt de kaşıntıya neden olur.

Kulak Kaşıntısı Tedavisi Nasıl Olur?

Kulak kaşıntılarının uygun bir şekilde tedavisi yapılmalıdır. Öncelikle kulak kaşıntısının nereden geldiği anlaşılmalıdır. İç kulakta gelişen kulak kaşıntısının farklı nedenleri olabilir. Genellikle soğuk algınlığı ve ya alerjik reaksiyon durumunda kulak kaşıntısı olacaktır. Şiddetli kulak kalıntıları görüldüğü takdirde mutlaka bir doktora gidilmesi gerekir. Kulakta delme işlemi yapıldığında kulak enfekte olabilir. O nedenle bazı durumlarda tedavi yöntemleri de değişebilir. Kulak kaşıntısı tedavisinde daha çok antibiyotikli kremler kullanılır. Cilt kuruluğu nedeni ile de kulak kaşıntısı ortaya çıkabilir. O nedenle seboreik dermatit gibi durumlarda kulak kaşıntısı ortaya çıkabilir.

Kulak kaşıntıları görülmesi durumunda hastalığa göre tedavi yöntemi belirlenir. Cerrahi müdahale çok gerekmese de ilaç tedavisi uygulanabilir. Ayrıca kulak kaşıntısı hafif bir şekilde devam ediyor ise evde bazı yöntemler denenebilir. Beyaz sirke ve elma sirkesi ile kulak kalıntılarının da önüne geçilebilecektir. Kulak kaşıntısını önlemek için hijyen de en önemli detaydır.

Kulak Kaşıntısına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kulak Kaşıntısı Nedenleri ve Tedavisi

Hindistan cevizi yağı, Zeytinyağı, Doktora, Çay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kulak Kaşıntısına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kulak Kaşıntısı Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı 22:33 Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi 21:38 Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi Galatasaray taraftarının mest olduğu anlar! Fatih Terim, Burak Elmas ve Bahattin Demirbilek bir araya geldi 20:50 Galatasaray taraftarının mest olduğu anlar! Fatih Terim, Burak Elmas ve Bahattin Demirbilek bir araya geldi
Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı 20:40 Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu 19:11 Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı 18:41 Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar 17:33 Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu 17:16 Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı         
22:51
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Bakan Koca paylaştı! Candan Erçetin'den aşı olmayanlara mesaj var Bakan Koca paylaştı! Candan Erçetin'den aşı olmayanlara mesaj var         
20:46
Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu         
20:06
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
18:43
Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi         
17:50
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var         
15:57
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 23:30:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulak Kaşıntısına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kulak Kaşıntısı Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement