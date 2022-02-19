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Kulak kepçesi olmadan doğan minik Zeynep duyabilmek istiyor - Son Dakika

Kulak kepçesi olmadan doğan minik Zeynep duyabilmek istiyor

19.02.2022 23:05

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kulak kepçesi oluşmadan dünyaya gelen 2 buçuk yaşındaki Zeynep Beren Aslan, yaşıtları gibi duyabilmek istiyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kulak kepçesi oluşmadan dünyaya gelen 2 buçuk yaşındaki Zeynep Beren Aslan, yaşıtları gibi duyabilmek istiyor. Hayırseverlere seslenen anne Melike Aslan, "En büyük hayalim, çocuğumun diğer çocuklar gibi duyabilmesi" dedi.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesinde ikamet eden Celal-Melike Aslan çiftinin 3. çocukları Zeynep Beren, 6 bin çocukta bir görülen ve mikrotia tip 3 olarak adlandırılan hastalıkla doğdu. Bir kulak kepçesi yerine içinde deforme kıkırdak dokusu olan 'yer fıstığı' şeklinde küçük bir oluşum bulunan, kulak kanalı tamamen kapalı olarak doğan 2 buçuk yaşındaki Zeynep Beren Aslan sağlıklı bir şekilde duyabileceği ameliyatın gerçekleştirilebilmesi için yardım bekliyor.

Kızının doğumunun ardından sürekli çare aradıklarını belirten anne Melike Aslan, "Kızımın kulak kanalları kapalı olarak dünyaya geldi. Cihaz yardımıyla biraz olsun duyabiliyor. Doktorlara gittiğimizde kızımızın mikrotia tip 3 hastası olduğunu öğrendik. Benim kızımın 2 kulağı da kapalı" dedi.

"TEK İSTEĞİM KIZIM ZİL SESİNİ DUYSUN"

Baba Celal Aslan, tek isteğinin kızının okula gittiğinde zil sesini duyması olduğunu belirtirken anne Melike Aslan, kızının birkaç yıl sonra okula gideceğini söyleyerek, "Arkadaşları sorduğunda psikolojisi tamamen gidecek. Şimdi bile ablası küpe takarken benden kendisine de takmamı istiyor. Bu durumun bir anne için ne demek olduğunu kimse anlayamaz" şeklinde konuştu.

(Arif Kaplan/İHA)

Kulak kepçesi olmadan doğan minik Zeynep duyabilmek istiyor
Kulak kepçesi olmadan doğan minik Zeynep duyabilmek istiyor
Kulak kepçesi olmadan doğan minik Zeynep duyabilmek istiyor
Kulak kepçesi olmadan doğan minik Zeynep duyabilmek istiyor
Kulak kepçesi olmadan doğan minik Zeynep duyabilmek istiyor
Kulak kepçesi olmadan doğan minik Zeynep duyabilmek istiyor

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Manavgat, Antalya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kulak kepçesi olmadan doğan minik Zeynep duyabilmek istiyor - Son Dakika


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