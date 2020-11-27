"Kulak kiri işitme kaybına neden oluyor" - Son Dakika

"Kulak kiri işitme kaybına neden oluyor"

27.11.2020 10:50

Kulağın kendi kendini temizleme özelliği olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr.

Kulağın kendi kendini temizleme özelliği olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağrı Jorayev, "Oldukça hassas yapısıyla dikkatli bir temizlik ve hassasiyet gerektiren bu organımıza uçları pamuklu kulak temizleme çubuklarıyla kulağın derinliklerine sokularak temizlemeye çalışmak doğru değil. Kulak kirini temizlemek için kulağa sokulan pamuklu çubuk, vücuttan atılmak üzere olan salgıyı itip kulak zarını kapatarak, duyma bozuklularına neden olabilir" dedi.

Emsey Hospital'dan Kulak Burun Boğaz Hastalıları Uzmanı Op. Dr. Çağrı Jorayev, halk arasında kulak kiri olarak bilinen buşonların sanılanın aksine kir değil, vücudun doğal bir salgısı olduğunu ve dış kulak yolunda derinin alt kısmında bulunan salgı bezlerinden salgılandığını hatırlattı. Bu buşonları yani kulak kirini temizlemek için kulağa sokulan pamuklu çubuğun, vücuttan atılmak üzere olan salgıyı itip kulak zarını kapatarak, duyma bozuklularına neden olabileceğini söyleyen Op. Dr. Jorayev, kulak zarının dış ortamlardan gelebilecek bakteri, toz ve kir parçacıklarından korunmasını sağlayan bu salgının temizlik işleminin son derece yanlış ve tehlikeli araçlarla yapıldığını vurguladı.

Kulak salgısının temizlenmesinin doğru olmadığını aktaran Op. Dr. Jorayev, "Bu tip temizleme gereçleri ile yapılan temizlik sırasında serumen salgısı, fark edilmeden silinir. Kulak salgısının bu şekilde temizlenmesi kulağın kaşınmasına yol açarken kulak zarını da dışarıdan gelebilecek kir ve bakterilere karşı savunmasız bırakır" diye konuştu.

Kulak kiri kendiliğinden dışarı atılabildiği gibi farklı sebeplerden dolayı kulak kiri kendiliğinden dışarı atılamayacağını ifade eden Op. Dr. Çağrı Jorayev, bu durumda hafif işitme kaybı ve banyo ya da yüzme sonrası kulakta ağrı oluşabilir.  Bazen de kulak yolunun bütünüyle tıkanabileceğini belirtti.

BU BELİRTİLER VARSA DOKTORA GİDİN

Op. Dr. Çağrı Jorayev, kulak kirinin kulak içinde birikmesinin belirtilerini şöyle açıkladı:

"Kulak ağrısı, kulakta dolgunluk hissi, kulak tıkanıklığı veya kısmi işitme kaybı, kulakta çınlama veya uğultu. Kulaktan koku gelmesi, kulağın kaşınması, kulaktan koyu renkli akıntı gelmesi, kuru öksürük gibi belirtiler ile karşılaşıldığında kulak temizleme aleti gibi yabancı cisimlerle kulağın temizliği yapılmadan vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerekiyor."

İLAÇ TEDAVİSİNE GEREK DUYULABİLİR

Kişinin kulağının kulak kiri yüzünden tıkanması, çoğunlukla kişinin kirli havaya maruz kalmasıyla alakalı bir durum olduğunu söyleyen Op. Dr. Jorayev, dış kulak yolunda var olan yapısal darlık da kulak kirinin kulak dışına atılmasını zorlaştıran etkenlerden biri olduğunu ifade etti.

Op. Dr. Jorayev, "Bu gibi durumlarda kişi kulaklarını daha sık temizleme ihtiyacı duyar, fakat kulak temizletme ihtiyacının kulağın yıkanması veya temizletilmesiyle ilgili değildir. Halk arasında kulak temizletmenin bir alışkanlık haline geleceği gibi yanlış bir inanış var. Kulakta biriken kir, uzman bir hekim tarafından duruma göre üç farklı yolla temizlenebilir" ifadelerini kullandı.

Temizleme sırasında kullanılan uygulamalar hakkında bilgi veren Op. Dr. Jorayev, şunları söyledi:

"Çok sert ve sıkışmış kulak kiri durumunda öncesinde yağlı damlalar ile yumuşatarak ağrısız temizlik yapılabilir. Aspirasyon adı verilen vakumlama işlemi olarak da bilinen bu işlemde aspiratör cihazıyla kulak içinde yer alan sertleşmiş kulak kiri çıkarılır. En sık kullan yöntemler arasında olan, kulağın yıkanması olarak da bilinen lavaj işleminde hekim, hastanın kulağına özel bir solüsyon sıkarak kulak içindeki tüm yabancı yapıların ve kulak kirinin yumuşamasını sağlar. Solüsyon berrak bir görünüm alana kadar işleme devam edilir. İşlem bitiminde hasta gündelik yaşamına devam edebilir. Diğer bir kulak temizliği gereken durum ise dış kulak yolunun ağrılı enfeksiyonudur. Bu durumda ilaç tedavisine ek mutlaka temizlik yapılmalıdır" dedi.


Kulak burun boğaz bölümü, İlaç, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Kulak kiri işitme kaybına neden oluyor' - Son Dakika


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